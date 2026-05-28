Σέρρες: Σε εξέλιξη η νεκροψία-νεκροτομή του 10χρονου που θα αποκαλύψει τα αίτια θανάτου του

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία στην Ηράκλεια Σερρών, μετά τον τραγικό θάνατο ενός 10χρονου την Τετάρτη (28/5), που έχασε τη ζωή του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια του παιδιού ζει σε οικισμό Ρομά στις Σέρρες δίπλα στο αρδευτικό κανάλι. Όταν κάποια στιγμή η μητέρα του αντιλήφθηκε την πολύωρη απουσία του, άρχισε να τον ψάχνει, ενώ κάλεσε τις Αρχές.

Λίγη ώρα αργότερα, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 10χρονο χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κανάλι, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν πολύ αργά και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κάτω από αδιευκρίνιστες -για την ώρα- συνθήκες ενώ έχουν συλληφθεί δύο άτομα, η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και μία γυναίκα για ρευματοκλοπή.

Σε λίγο θα ολοκληρωθεί η νεκροψία-νεκροτομή και οι δύο γυναίκες θα βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό αυτό περιστατικό.

Τα σενάρια για τα αίτια του θανάτου

Το σενάριο που εξετάστηκε από την πρώτη στιγμή για τα αίτια θανάτου του 10χρονου ήταν αυτό του πνιγμού. Κρίθηκε πως το παιδί μπορεί να πνίγηκε μέσα στο κανάλι, όπου βρέθηκε υπό άγνωστες συνθήκες.

Ωστόσο, μία ανακάλυψη στο σημείο έχει αλλάξει την πορεία της έρευνας. Οι αστυνομικοί βρήκαν ένα κομμένο καλώδιο ρεύματος, που συνδέεται με ρευματοκλοπή.

Πιστεύεται ότι ο μικρός μπορεί να πάτησε το καλώδιο και να έπαθε ηλεκτροπληξία. Η αστυνομία συνέλαβε μία γυναίκα, στο σπίτι της οποίας βρέθηκε κομμάτι από το εν λόγω καλώδιο, και πιστεύεται ότι συνδέεται με την ρευματοκλοπή.