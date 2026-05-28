Σέρρες: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον 10χρονο - Εύρημα παραπέμπει σε ηλεκτροπληξία

Ευρήματα συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό το προηγούμενο 24ωρο από αρδευτικό κανάλι στις Σέρρες, στην περιοχή Ηράκλεια.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ενσωματωθεί στη δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομία.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 28χρονη μητέρα του ανήλικου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, ενώ χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και σε 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας της περιοχής, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι, όπου εντοπίστηκε το παιδί. Οι δύο γυναίκες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

Πώς σημειώθηκε η τραγωδία με τον 10χρονο στις Σέρρες

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος επιχείρησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες βρέθηκε στο νερό.

Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του περίπου στις 11:45 το πρωί της Τετάρτης (27/5) και ανασύρθηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.