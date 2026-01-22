Ο πρόεδρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων των φυλακών Κασσαβέτειας μίλησε για το περιστατικό επίθεσης σε βάρος του 16χρονου κρατούμενου για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του ανηλίκου στις Σέρρες.

Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Αθανάσιος Οικονόμου εξήγησε πως επρόκειτο για δύο ξεχωριστά περιστατικά και μίλησε για το πώς εκτυλίχθηκαν.

Όπως είπε, αφορμή για τον πρώτο καυγά αποτέλεσε μία παρατήρηση που έκανε ο 16χρονος σε άλλον κρατούμενο. Αρχικά ενεπλάκησαν οι δυό τους, στη συνέχεια, όμως, μπήκαν στον καυγά κι άλλα άτομα, που τον χτύπησαν.

«Έτρωγε, χρησιμοποίησε κάποιος την τουαλέτα, δεν χρησιμοποίησε το καζανάκι και του έκανε παρατήρηση, έτσι ξεκίνησε ο καυγάς» είπε.

Το δεύτερο περιστατικό έλαβε χώρα κάποιες ώρες αργότερα, όταν κρατούμενος έβαλε φωτιά στο στρώμα του για να διαμαρτυρηθεί για άγνωστο λόγο.

Ο κ. Αθανασίου τόνισε πως από τις αναθυμιάσεις, ορισμένα άτομα βρέθηκαν σε ημι-λιπόθυμη κατάσταση και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. «Θα μπορούσε να χαθεί ζωή» τόνισε.

Ο ίδιος επεσήμανε πως οι εντάσεις είναι μόνιμο φαινόμενο και υπογράμμισε πως η φυλακή «είναι παντελώς ακατάλληλη να φιλοξενεί αυτές τις ηλικίες». Εννοούσε ότι δεν πρέπει να κρατούνται ενήλικες μαζί με ανηλίκους.

Σημειώνεται πως είναι 100 οι ανήλικοι στο εν λόγω σωφρονιστικό ίδρυμα, όπου, γενικώς, υπάρχει υπερπληθυσμός κρατουμένων.