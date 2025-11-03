Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για την αποκλιμάκωση στα Βορίζια με 200 αστυνομικούς: Έρευνες για βαρύ οπλισμό

Σχέδιο για να επιστρέψει η κανονικότητα στα Βορίζια Κρήτης και να αποτραπεί νέο αιματοκύλισμα έχει στα σκαριά η αστυνομία, με τις έρευνες για τον εντοπισμό των τριών αδερφών να συνεχίζεται.

Όπως αναφέρει το Mega, τα Βορίζια έχουν μετατραπεί σε «φρούριο», ενώ το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες στο αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς το πρωί του Σαββάτου αποτελεί ένα στοιχείο που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού στις Αρχές.

Οι βασικοί δράστες στην ανταλλαγή πυροβολισμών παραμένουν πάνοπλοι και άφαντοι κρυμμένοι στα γύρω βουνά, κάτι που προκαλεί φόβο πως θα υπάρξουν αντίποινα για το μακελειό.

Υπενθυμίζεται πως για το μακελειό έχουν συλληφθεί δύο άτομα, που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 25 και 31 ετών, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη. Και οι δύο είναι συγγενείς της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της από τα πυρά, ενώ βρισκόταν στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Την ίδια ώρα, υπό τον φόβο να υπάρξουν αντίποινα για το μακελειό, τα σχολεία στην περιοχή παραμένουν κλειστά. Ενδεικτικό του πόσο σοβαρά είναι πλέον τα πράγματα στα Βορίζια Κρήτης αποτελεί και το γεγονός ότι η Εισαγγελέας έφτασε στο χωριό φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για να αποτραπεί νέο αιματοκύλισμα

Το σχέδιο της ΕΛΑΣ ώστε να μη συνεχιστεί η βεντέτα περιλαμβάνει μία εκτεταμένη έρευνα ώστε να εξακριβωθεί ποια άτομα εμπλέκονται και σε ποιες φάσεις της σύρραξης, ενώ οι Αρχές εκτιμούν πως θα υπάρξει αποκλιμάκωση της βεντέτας όταν κάποιοι από τους εμπλεκόμενους συλληφθούν και οδηγηθούν στη φυλακή.

Στην περιοχή θα αναπτυχθεί μία δύναμη περίπου 200 αστυνομικών, εκ των οποίων οι 40 θα είναι από την Αθήνα και οι υπόλοιποι από την Κρήτη.

Παράλληλα, θα υπάρξει ενδιαφέρον και για το άνοιγμα των σχολείων, καθώς τα περισσότερα παιδιά είναι μέλη των δύο οικογενειών.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε έρευνες σε σπίτια, μαντριά και σπηλιές ώστε να εντοπίσουν τον βαρύ οπλισμό των δραστών, χωρίς ωστόσο να το έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Μάλιστα έγιναν και έρευνες συγγενών στο Ρέθυμνο.

Στην κηδεία του 39χρονου σήμερα, υπήρξε και λεκτική επίθεση κατά της αστυνομίας από νεαρούς συγγενείς της οικογένειας, ενδεικτικό του πόσο τεταμένα είναι τα πράγματα στο χωριό.

Βορίζια: Έρχονται εντάλματα σύλληψης για τα 3 αδέρφια

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, αναμένονται εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Δεν αποκλείεται η παράδοσή τους να γίνει ακόμα και αύριο, Τετάρτη αφού πρώτα γίνει στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Τρίτης, στον Αλικιανό Χανίων.

Οι τρεις που συνεχίζουν να αναζητούνται, είναι ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας που εξερράγη η βόμβα και δύο αδέρφια του, ηλικίας 19 και 29 ετών.

Στη σχετική δικογραφία ως κατηγορούμενοι αναφέρονται επίσης ο 25χρονος αδερφός τους, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, αλλά και ο έτερος τραυματίας του ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 30 ετών, ξάδερφος των τεσσάρων αδερφών.

Οι βασικές κατηγορίες αφορούν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, ως βασικός εμπλεκόμενος αναφέρεται και ο δολοφονημένος Φανούρης Καργάκης.