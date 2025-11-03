Ένα μαυροντυμένο «ποτάμι» οδήγησε στην τελευταία του κατοικία τον 39χρονο Φανούρη, το ένα από τα δύο θύματα, της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια που κηδεύτηκε σήμερα (03/11) στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου σε ένα χωριό ζωσμένο από αστυνομικές δυνάμεις υπό το φόβο νέων επεισοδίων.

Όπως καταγγέλλει ο αδερφός της 59χρονης Ευαγγελίας, συνεχίζει να δέχεται απειλές για τη ζωή του και την οικογένειά του.

Ο Κώστας Φραγκιαδάκης, αδελφός της Ευαγγελίας, η οποία εργαζόταν στα Χανιά και πήγε στα Βορίζια και δέχθηκ πυρά, μίλησε στο «Live News» του Mega, λέγοντας ότι ο χαμός της αδελφής του είναι «καθαρή ανθρωποκτονία».

«Αντί να κάνουμε μνημόσυνο για τον πατέρα μας, θα κάνουμε κηδεία για την αδελφή μας. Την Παρασκευή το βράδυ έγινε μία ανατίναξη σε ένα σπίτι που ετοιμαζόταν να στεγάσει μία οικογένεια.

Τα είχαν αγοράσει τα παιδιά, και προσπάθησαν να το ανακαινίσουν. Σε λίγες μέρες θα έμπαιναν μέσα.

Την Παρασκευή έγινε μία έκρηξη, δεν ξέρουμε ποιος την έκανε. Πήραμε την αστυνομία για να το καταγράψει, ήρθαν κάποια στιγμή 2 αστυνομικοί και έκαναν καταγραφή.

Ήρθαν μετά άλλοι δύο αστυνομικοί και μετά έφυγαν. Το πρωί, ενώ εμείς περιμέναμε ότι κάποιοι θα ερχόντουσαν λόγω της κατάστασης, τα πράγματα κάπως ηρεμήσανε. Μετά ήρθαν κάποιοι πυροτεχνουργοί. Έγινε η καταγραφή, και φεύγοντας τα παιδιά να κατέβουν στο σπίτι της μητέρας μου έγινε ό,τι έγινε.

Διαβάστε επίσης: Βορίζια: Αυτή είναι η Ευαγγελία που σκοτώθηκε στο μακελειό - Συγκλονίζει το μοιρολόι της μητέρας της

Ο Κώστας Φραγκιαδάκης, παράλληλα, αποκάλυψε ότι δέχθηκε και σήμερα (3/11) απειλές

«Μιλάω στα κανάλια γιατί σκέφτομαι ότι πρέπει να ειπωθεί και κάτι από την πλευρά μας, πρέπει τα πράγματα να ειπωθούν όπως είναι.

Το θέμα είναι η τραγωδία να λήξει εδώ. Είναι τρομακτικό αυτό που έχει συμβεί. Χάθηκαν δύο άνθρωποι, τραυματίστηκαν τρεις άλλοι, κάποιοι θα μπουν φυλακή, κάποιοι θα διαλύσουν τα σπίτια τους.

Και δεν φτάνει αυτό έχουμε και απειλές από πάνω. Σήμερα δεχθήκαμε πάρα πολλές απειλές. Εμείς δεν απειλήσαμε κανέναν. Εγώ προσωπικά δεν κατηγόρησα κανέναν.

Τους περισσότερους ανθρώπους δεν τους γνωρίζω. Είμαστε από το ίδιο μέρος αλλά δεν τους γνωρίζω. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν αυτό θα το κάνει η αστυνομία, δεν θα το κάνω εγώ.

Δεχθήκαμε απειλές σήμερα ότι θα μας εκτελέσουν όλους. Θα μας πετάξουν χειροβομβίδες και κάτι τέτοια. Εμένα δεν μου το είπε κάποιος από την άλλη πλευρά, το έμαθα από ενδιάμεσους. »

Διαβάστε επίσης: Βορίζια: Συγγενείς του Φανούρη Καργάκη ζήτησαν άδεια από τη φυλακή για να πάνε στην κηδεία του

Έρευνες της αστυνομίας σε κτηνοτροφικές μονάδες

Στο μεταξύ, οι έρευνες της αστυνομίας για το μακελειό, συνεχίζεται σε σπίτια και σε άλλες περιοχές, αλλά και σε χώρους που θα μπορούσαν να καταφύγουν τα τρία αδέλφια που αναζητούνται για εμπλοκή στο αιματηρό συμβάν.

Σήμερα έγινε έρευνα σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, που ανήκουν σε συγγενείς των τριών που αναζητούνται με την ελπίδα ότι μπορεί να εντοπίζονταν, αλλά δεν βρέθηκαν. Συνελήφθη, ωστόσο, ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι των 9 mm, που όμως δεν προκύπτει να σχετίζεται με την ένοπλη συμπλοκή.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις περιοχές όπου θα μπορούσαν να έχουν καταφύγει τα τρία αδέλφια, αλλά και άλλα πρόσωπα που θεωρείται βέβαιο από τους αρμόδιους αξιωματικούς, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση, ότι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την σύλληψη των κατηγορουμένων οι έρευνες θα ανοίξουν και σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ορεινά καταφύγια και σε άλλους χώρους.

«Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Βορίζια: Σενάριο για παράδοση των καταζητούμενων

Σύμφωνα με πληροφορίες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, υπάρχει ένα σενάριο που θέλει τους τρεις καταζητούμενους να έχουν επικοινωνήσει με δικηγόρο και να σχεδιάζουν την παράδοσή τους στις Αρχές τις επόμενες ώρες ή μέρες.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ισχυρά μέτρα έχουν προγραμματιστεί και για την κηδεία της 56χρονης από την άλλη οικογένεια, που θα γίνει αύριο (04/11) στα Χανιά.

Παράλληλα, στα Βορίζια, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις των τοπικών ειδικών υπηρεσιών, μαζί με την ομάδα της ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα, οι οποίες ελέγχουν ότι κινείται.

Στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης της κατάστασης από πλευράς ΕΛ.ΑΣ., σε λίγη ώρα αναμένεται και νέα σύσκεψη υπό τον Αρχηγό του Σώματος αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, στο Ηράκλειο, προκειμένου να συζητηθούν τα μέχρι στιγμής δεδομένα και να καθοριστούν με προσοχή οι ενέργειες της αστυνομίας.

