Ξεκινά σήμερα, Παρασκευή (11/09), η νέα σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια της επικράτειας.

Η πρώτη ημέρα θα αρχίσει με τον καθιερωμένο αγιασμό, με τους μαθητές και τις μαθήτριες να επιστρέφουν στις τάξεις τους από τη Δευτέρα.

Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, προκειμένου να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δυο εκ των οποίων Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, δύο σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ένα Επαγγελματικό Λύκειο και ένα Εσπερινό Γενικό Λύκειο.

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Με αλλαγές η νέα σχολική χρονιά

Κατά τη νέα σχολική χρονιά, θα υλοποιηθεί, για πρώτη φορά, το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ) σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας.

Ακόμη, το 2026-27 θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα σπουδών, θα εισαχθεί το μάθημα της Ηθικής από τη Γ' Δημοτικού έως τη Γ' Λυκείου, για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στην Γ' Γυμνασίου στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά.

Παράλληλα, «πρεμιέρα» θα κάνουν 8 νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια).

Επιπλέον, στον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά, και στην Α' και Β' τάξη του λυκείου, πέραν της Γ' λυκείου.