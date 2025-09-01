Σχολικό έτος 2025-2026: Πότε ανοίγουν τα σχολεία και ποιες είναι οι επίσημες αργίες

Το «πρώτο κουδούνι» για το έτος 2025-2026 θα χτυπήσει την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο αγιασμό, που σηματοδοτεί ότι ανοίγουν τα σχολεία και η σχολική χρονιά ξεκινά. Την επόμενη μέρα αναμένεται να αρχίσουν τα μαθήματα, ενώ το διδακτικό έτος, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 21 Ιουνίου 2026.

Οι μεγάλες διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα ορίζονται :

-Χριστούγεννα: από 24 Δεκεμβρίου 2025 έως 7 Ιανουαρίου 2026

-Πάσχα: από 5 έως 19 Απριλίου 2026

Διαβάστε ακόμα: Δημογραφικό: Κάθε χρόνο κλείνουν 700 σχολεία στην Ελλάδα

Η λίστα με τις σχολικές αργίες και τα τριήμερα για το έτος 2025-2026:

Φέτος, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αρκετές αργίες και τριήμερα, που αποτελούν ευκαιρίες για χαλάρωση και ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια. Πιο συγκεκριμένα οι επίσημες αργίες ορίζονται ως εξής:

-Εθνική Επέτειος «ΟΧΙ»: Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

-Τριών Ιεραρχών: Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

-Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

-Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026

- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026

Ενώ τα τριήμερα:

-Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

-Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026

-Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026



