Νέα στοιχεία για τη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα, με απολογισμό δύο νεκρούς, προκύπτουν τώρα από τις καταθέσεις των διασωθέντων πιλότων.

Οι δυο τους φέρονται να κατέθεσαν πως ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα προπορευόμενο ελικόπτερο, καθώς και ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξη του. Αρχικά μάλιστα νόμιζαν πως προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Τα συντρίμμια έως και σήμερα παραμένουν στο σημείο, καθώς γίνονται προσπάθειες να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για τη φύλαξή τους και να οριστεί και ο τρόπος συλλογής τους – κάποια εξ αυτών βρίσκονται σε δύσβατο σημείο.

Τραγωδία στην Ψάθα - Τι θα γίνει με τα συντρίμμια

Τελικά βρέθηκε ο χώρος που θα είναι στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τατόι. Αναμένεται να μεταφερθούν εκεί εντός της εβδομάδας, ώστε και τα τρία μέλη της αρμόδιας επιτροπής πραγματογνωμόνων που έχει οριστεί από την Αστυνομία να μπορέσουν να τα εξετάσουν λεπτομερώς και από κοντά και να λάβουν και τις σχετικές καταγραφές από τις συνομιλίες των ασυρμάτων.

Σε όλα τα πύρινα μέτωπα, όταν μεταβαίνει στο σημείο ανώτατος αξιωματικός – συνήθως ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος – αναλαμβάνει αμέσως τον συντονισμό, όχι μόνο των επίγειων μέσων, αλλά και των εναέριων που επιχειρούν στην περιοχή.

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Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται πως ο ανώτατος αξιωματικός χρειάστηκε κάποια λεπτά πριν από την μοιραία σύγκρουση να μεταβεί σε άλλο κρίσιμο σημείο του τεράστιου σε έκταση μετώπου της Αττικοβοιωτίας, και ανέλαβε τον επίγειο συντονισμό ο αξιωματικός που ήταν εξαρχής στο σημείο, Άρα δεν τίθεται θέμα έλλειψης συντονισμού, τουλάχιστον από εδάφους.

Παράλληλα, ο εναέριος συντονιστής από το ελικόπτερο συντονισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, είχε χρειαστεί εκείνη τη χρονική στιγμή να μετακινηθεί προς τα Βίλια για τις κινήσεις των εναέριων μέσων, με αποτέλεσμα να μην έχει άμεση οπτική επαφή με την περιοχή της Ψάθας που έγινε και το τραγικό συμβάν.

Φαίνεται πως ενδεχομένως υπήρξε κάποιο ζήτημα στον συντονισμό κατά τα κρίσιμα λεπτά, αλλά και στον οπτικό έλεγχο των χειριστών και ίσως και του θύματος που προσέγγισε το σημείο.

Πέρα από τους πιλότους που έχουν ήδη καταθέσει, αναμένεται να ληφθούν και οι καταθέσεις των αξιωματικών της Πυροσβεστικής που είχαν αναλάβει τον συντονισμό των επίγειων και εναέριων μέσων.

Από τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμμια για τον αποκλεισμό όχι τεχνικής βλάβης, αναμένεται να φανεί εάν υπήρξε ζήτημα συντονισμού, ζήτημα κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή ένας συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων.