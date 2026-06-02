Σημαντικές εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα - Απολογούνται τα αρχηγικά μέλη

Απολογούνται σήμερα, Τρίτη (02/06), οι εναπομείναντες κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη διαδικασία να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καθώς ήρθε η σειρά των αρχηγικών μελών που φέρονταν να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα άτομα αυτά, 6 στον αριθμό, είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, οι τέσσερις φέρονταν να λειτουργούσαν σαν βασικοί καθοδηγητές και οι άλλοι δύο να διαδραματίζουν υποστηρικτικό ρόλο.

Χθες ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή απολογήθηκαν οι πρώτοι δέκα από τους συνολικά 17 συλληφθέντες και κατηγορούμενους στην υπόθεση. Κανείς δεν κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Σε μία περίπτωση αποφασίστηκε επιπλέον η επιβολή χρηματικής εγγύησης.

Τι έχει προκύψει από την έως τώρα διαδικασία

Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει από τις μέχρι στιγμής απολογίες, κανένας από τους κατηγορούμενους δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση νεαρού, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία και ότι δεν έχει λάβει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Να σημειωθεί πως οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της άμεσης συνέργειας σε απάτη, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.