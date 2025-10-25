Το σημείο που αναπαύεται ο Διονύσης Σαββόπουλος: Πλήθος πολιτών αφήνει ακόμα λουλούδια και σημειώματα

Η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα (25/10) τον μεγάλο μουσικό και δημιουργό Διονύση Σαββόπουλο, με δάκρυα στα μάτια.

Σε ένα σχετικά απόμερο κομμάτι του Α' Νεκροταφείου Αθηνών, αλλά με «θέα την Ακρόπολη», βρίσκεται το σημείο που ετάφη ο «Νιόνιος».

Αν και η τελετή έχει ολοκληρωθεί, όπως φαίνεται από το βίντεο του Orange Press Agency, πολίτες βρίσκονται ακόμα εκεί προκειμένου να αφήσουν λουλούδια και πρόχειρα γραπτά «αντίο».

Ο Σαββόπουλος ως κομμάτι της συλλογικής μνήμης

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε κάτι παραπάνω από τραγουδοποιός. Ήταν ένας δημιουργός που ένωσε γενιές, που μίλησε για την Ελλάδα με τρόπο μοναδικό, που έβαλε στίγμα ανεξίτηλο στη μουσική και τον πολιτισμό.

Διαβάστε επίσης: Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο με δάκρυα, τραγούδια και χειροκροτήματα

Η κηδεία του, δημοσία δαπάνη, ήταν μια αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς του. Το πλήθος που τον συνόδευσε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών δεν αποχαιρετούσε μόνο έναν καλλιτέχνη, αλλά έναν άνθρωπο που με τα τραγούδια του έγινε κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.