Το σημείο που αναπαύεται ο Διονύσης Σαββόπουλος: Πλήθος πολιτών αφήνει ακόμα λουλούδια και σημειώματα

Πολίτες αφήνουν λουλούδια και γραπτά σημειώματα στον τάφο του Διονύση Σαββόπουλου.

Το σημείο που ετάφη ο Διονύσης Σαββόπουλος
Η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα (25/10) τον μεγάλο μουσικό και δημιουργό Διονύση Σαββόπουλο, με δάκρυα στα μάτια. 

Σε ένα σχετικά απόμερο κομμάτι του Α' Νεκροταφείου Αθηνών, αλλά με «θέα την Ακρόπολη», βρίσκεται το σημείο που ετάφη ο «Νιόνιος».

Αν και η τελετή έχει ολοκληρωθεί, όπως φαίνεται από το βίντεο του Orange Press Agency, πολίτες βρίσκονται ακόμα εκεί προκειμένου να αφήσουν λουλούδια και πρόχειρα γραπτά «αντίο»

Ο Σαββόπουλος ως κομμάτι της συλλογικής μνήμης

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε κάτι παραπάνω από τραγουδοποιός. Ήταν ένας δημιουργός που ένωσε γενιές, που μίλησε για την Ελλάδα με τρόπο μοναδικό, που έβαλε στίγμα ανεξίτηλο στη μουσική και τον πολιτισμό.

Η κηδεία του, δημοσία δαπάνη, ήταν μια αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς του. Το πλήθος που τον συνόδευσε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών δεν αποχαιρετούσε μόνο έναν καλλιτέχνη, αλλά έναν άνθρωπο που με τα τραγούδια του έγινε κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.

