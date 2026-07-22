Μαίρη Λίντα: «Αντίο αηδόνι μας» - Συγκινεί ο Σπύρος Μπιμπίλας και το αντίο της Φίνος Φιλμ

Συγκινεί ο Σπύρος Μπιμπίλας με το «αντίο» του στη Μαίρη Λίντα μέσω ανάρτησης στη σελίδα του στο Facebook, ενώ και η Φίνος Φιλμ έκανε μια ανάρτηση αφιερωμένη στην αγαπημένη τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή σήμερα (22/7) στα ξημερώματα.

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«Aντίο σε μία από τις πιο γλυκές φωνές της Ελλάδας μας... Η μελωδική φωνή που μας συντρόφευε για δεκαετίες έσβησε! Απειρος σεβασμός στην γυναίκα θρύλο, την σπουδαία Μαίρη Λίντα, που τα τραγούδια της θα περάσουν από γενιά σε γενιά στο σύμπαν...

Ευτυχής που τη γνώρισα και την απόλαυσα στις ερμηνείες της που με το μπρίο και την χαρακτηριστική εμβάθυνση που έδινε με τον τόνο της φωνής της έκανε τα τραγούδια μοναδικά κι αξέχαστα...

Αντίο αηδόνι μας... Σιγά σιγά χάνεται η γενιά που άνθισε στην έκρηξη Πολιτισμού το '60, με τα σπουδαία φεστιβάλ τραγουδιού και τους μεγάλους μουσικοσυνθέτες που της εμπιστεύτηκαν τα τραγούδια τους», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Φίνος Φιλμ: «Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι»

«Αντίο» στη Μαίρη Λίντα είπε και η Φίνος Φιλμ μέσα από την επίσημη σελίδα της στο Instagram όπου ανέβασε ένα ένα βίντεο με πλάνα από τις συμμετοχές της σε ταινίες της εταιρείας, ενώ η λεζάντα ανέφερε:

«Καλό ταξίδι στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.

Μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, χάρισαν τη μουσική και τη φωνή τους σε δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ντύνοντας μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της μεγάλης οθόνης. Ανάμεσά τους οι ταινίες "Ο Ατσίδας", "Ο Δήμος απ’ τα Τρίκαλα", "Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης" και "Η Βίλλα των Οργίων".

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Αντίο, Μαίρη Λίντα.

«Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα, δε μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα.» - Μαίρη Λίντα (1935–2026)