Σήμερα η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα: Η επιθυμία της οικογένειας και η ταφή στον τόπο καταγωγής της

Το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, θα πουν σήμερα Τετάρτη (27/5) οικογένεια, συγγενείς και φίλοι.
Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα θα γίνει στις 12.00 το μεσημέρι με την εξόδιο ακολουθία να πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα.
Όπως είχε ενημερώσει μέσα από story Instagram η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα, Βικτώρια Δέλλα, «αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».
«Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.
Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν.
Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά», έγραψε η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα.
