Μενού

Σήμερα η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα: Η επιθυμία της οικογένειας και η ταφή στον τόπο καταγωγής της

Στις 12.00 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα. Η ταφή θα γίνει στον τόπο καταγωγής της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου.

Reader symbol
Newsroom
Γωγώ Μαστροκώστα
Γωγώ Μαστροκώστα | NDPPHOTO / NDP PHOTO
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, θα πουν σήμερα Τετάρτη (27/5) οικογένεια, συγγενείς και φίλοι.

Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα θα γίνει στις 12.00 το μεσημέρι με την εξόδιο ακολουθία να πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα.

Όπως είχε ενημερώσει μέσα από story Instagram η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα, Βικτώρια Δέλλα, «αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».

«Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. 

Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά», έγραψε η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ