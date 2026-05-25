Γωγώ Μαστροκώστα - Τραϊανός Δέλλας: Ο μεγάλος έρωτας και το «κόλπο» που έφερε την πρόταση γάμου

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Στο πλευρό της Γωγώς Μαστροκώστα ήταν συνεχώς ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, με τον οποίο γνωρίστηκαν το 2006 με τη Γωγώ Μαστροκώστα να εξομολογείται το 2020 στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, Dot., ότι «όταν είδα τον Τραϊανό πρώτη φορά, μου φάνηκε πολύ φοβιστικός και όλο το λουκ, ξέρεις, δύο μέτρα, μελαχρινός».

Διαβάστε επίσης - Γωγώ Μαστροκώστα: Όταν μιλούσε για τη μάχη της με τον καρκίνο και έστελνε μήνυμα αισιοδοξίας

«Μένω έγκυος, είχα και μια εγκυμοσύνη που έχασα το μωρό, τέλος πάντων και είμαι 4-5 μήνες έγκυος και πρόταση δεν έχω δεχτεί ακόμα.

Κάποια στιγμή στους έξι μήνες, του λέω, "ξέρεις πώς θα λένε την κόρη μας; Βικτώρια Μαστροκώστα". Βικτώρια λένε τη μητέρα του και Μαστροκώστα γιατί αν δεν είσαι παντρεμένη, το παιδί παίρνει το επίθετο της μητέρας μέχρι να το αναγνωρίσει ο πατέρας.

Μετά από λίγες ημέρες ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο και μου εμφανίζει ένα δαχτυλίδι, έτσο απλά και απέριττα», είχε πει η Γωγώ Μαστροκώστα στην ίδια συνέντευξη, εξομολογούμενη πως «όταν βρήκα τον άνθρωπό μου, τότε αφέθηκα».

Το ζευγάρι απέκτησε την κόρη του, Βικτώρια Δέλλα, το 2008 και την ίδια χρονιά παντρεύτηκε το 2008 με πολιτικό γάμο, ενώ το 2010 ακολούθησε - μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας - και θρησκευτικός γάμος, ο οποίος έγινε την ίδια ημέρα με τη βάφτιση της κόρης τους.

Διαβάστε επίσης - Χάρης Σιανίδης για Γωγώ Μαστροκώστα: «Πού μ’ αφήνεις; Μου είχες πει ότι θα είμαστε για πάντα μαζί»

«Ήμουν απόλυτα σίγουρη από πολύ νωρίς πως θέλω να κάνω παιδιά με τον Τραϊανό. Δε μου είχε ξανασυμβεί ποτέ. Με τον Τραϊανό ονειρευόμασταν να κάνουμε μεγάλη οικογένεια», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της η Γωγώ Μαστροκώστα.

Σε ερώτηση για το αν η περιπέτεια με την υγεία της επηρέασε τη σχέση της με τον Τραϊανό Δέλλα, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε απαντήσει:

«Καθόλου. Μπορεί προς το θετικότερο. Οι σχέσεις που έχουν ουσία, δυναμώνουν με τις δυσκολίες και αυτές που δεν έχουν ουσία, θα διαλυθούν».

Εκείνος στεκόταν συνεχώς στο πλευρό της και μάλιστα, το περασμένο φθινόπωρο είχε παραιτγηθεί από την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ, μια κίνηση που είχε φουντώσει τη φημολογία ότι η κατάσταση της υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα είχε επιδεινχωθεί.

«Μετά από πολλή σκέψη και σε πλήρη συνεννόηση με τη διοίκηση, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από την ομάδα, λόγω ενός πολύ σοβαρού προσωπικού προβλήματος», είχε αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Τραϊανός Δέλλας με το ζευγάρι να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τη μάχη που έδινε η Γωγώ Μαστροκώστα.

Άλλωστε, έτσι είχε επιλέξει το ζευγάρι να πορεύεται όλα αυτά τα χρόνια κρατώντας την ιδιωτική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με τη Γωγώ Μαστροκώστα να κάνει σπάνια δημόσιες εμφανίσεις.

«Είμαι μια γυναίκα που δεν παντρεύτηκε στα 20. Αποφάσισα να είμαι με έναν άνθρωπο σε μια πιο ώριμη ηλικία. Είμαι κατασταλαγμένη και ξέρω τι θέλω. Από τη στιγμή που θέλω αυτό, θα το υποστηρίξω μέχρι τέλους», είχε πει χαρακτηριστικά η ίδια.

Το 2014, μιλώντας στην εκπομοή Mega με Μία, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε δηλώσει: «είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Ο γάμος και η οικογένεια είναι λαχείο. Είναι δύσκολο να ταιριάξεις με έναν άνθρωπο.

Υπάρχει ένας μεγάλος σεβασμός στη σχέση μας. Δεν έχω μιλήσει ποτέ άσχημα για τον άντρα μου. Όταν ένα ζευγάρι φτάσει στο σημείο να μιλήσουν άσχημα ο ένας στον άλλον, έχει τελειώσει η σχέση. Δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ με τον Τραϊανό. Εγώ είμαι λίγο νευρική, αλλά ο άντρας μου δεν μου έχει βγάλει αυτή την πτυχή του χαρακτήρα μου».

Όσον αφορά δε το πρόβλημα με την υγεία της, η Γωγώ Μαστροκώστα δεν είχε κρύψει πως «δε φοβήθηκα για μένα. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν το παιδί μου».