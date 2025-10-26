Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο ακόμη κατηγορούμενοι στη φυλακή - Δύο αδέρφια βασικά μέλη της οργάνωσης

Τον δρόμο της φυλακής πήταν δύο ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προσωρινά κρατουμένων σε έξι.

Πρόκειται για δύο αδέρφια, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στηθεί γύρω από τη λειτουργία του οργανισμού.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ακόμη έξι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και πρόσωπα που, σύμφωνα με τις αρχές, ανήκουν στον στενό πυρήνα της ηγετικής ομάδας της οργάνωσης.

Χθες προφυλακίστηκαν δύο άτομα που φέρονται ως ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα το οποίο, κατά τη δικογραφία, δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων. Ακόμη προφυλακιστέα κρίθηκε χθες και μια γυναίκα 53 ετών και ένας ακόμη άνδρας κατηγορούμενος, ο οποίος από τα στοιχεία, εμφανίζεται να έχει πολλές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με τον οποίο μάλιστα συνδέεται και με οικογενειακή σχέση.



Κατά περίπτωση σε βάρος των 37 συλληφθέντων η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα έχει ασκήσει ποινική δίωξη για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη δικογραφία η ζημιά για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση των κατηγορούμενων ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο Δεύτερα.

Πρώτη, από τους 37 κατηγορούμενους, απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας μία γυναίκα έγκυος, η οποία κατά την διαδικασία για την χορήγηση προθεσμιών αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η γυναίκα αρνήθηκε τις κατηγορίες περιγράφοντας τι ακριβώς έγινε με την περίπτωση της και ποια πρόσωπα, τα οποία έχει ήδη μηνύσει όπως ισχυρίζεται, ενεπλάκησαν με δόλιους τρόπους.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Όπως απολογήθηκε η έγκυος, είναι αγρότισσα από το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού.

«Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω. Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μου ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα.

Υπέβαλα αίτηση, θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια όμως, ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη, τους οποίους μήνυσα για απάτη».

Αρνητική θέση έναντι της κατηγορίας έχουν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που θα βρεθούν σήμερα ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, οι οποίοι φαίνεται να ισχυρίζονται ότι όλες οι ενέργειές τους ήταν σύμφωνες με το νόμο.

Οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση καλούνται να αντικρούσουν βαρύ κατηγορητήριο για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.