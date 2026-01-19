Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο ειδώλιο δύο πρώην στελέχη για απόκρυψη «κόκκινων» ΑΦΜ και παράτυπες δηλώσεις

Συνεχίζεται η δίκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βήμα θα κληθούν δύο πρώην στελέχη του οργανισμού που κατηγορούνται ότι απέκρυψαν στοιχεία για κόκκινα ΑΦΜ και παράτυπες δηλώσεις.

Συγκεκριμένα, στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας κάθονται ο Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και η Αθανασία Ρέππα, πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων στον Οργανισμό. Κατηγορούνται για τρία αδικήματα σχετικά με υπόθαλψη εγκληματία, υπεξαίρεση εγγράφου και παράβαση καθήκοντος από κοινού, καθώς φέρονται ότι απέκρυψαν στοιχεία για κόκκινα ΑΦΜ και παράτυπες δηλώσεις στον Οργανισμό.

Η καταγγελία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έφτασε στη Δικαιοσύνη και έγινε δικογραφία μετά τα όσα κατέθεσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων στον Οργανισμό.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα μετά την κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου

Υπενθυμίζεται ότι η κα Τυχεροπούλου είναι βασική μάρτυρας σε αρκετές από τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν φτάσει στη Δικαιοσύνη.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση της δίκης κατέθεσε η κα Τυχεροπούλου, η οποία είπε ότι στα τέλη του 2020 διενήργησε μία έρευνα, κατέληξε σε περισσότερα από 90 κόκκινα ΑΦΜ, τα οποία παρέδωσε στη συνέχεια στα τέλη του 2020, στον τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κυρίου Μελά. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε, όπως είπε, από τη θέση της και όταν επέστρεψε μετά από ενάμιση – δύο έτη και ύστερα από αρκετό χρονικό διάστημα -όπως κατέθεσε η ίδια- διαπίστωσε ότι πολλά από αυτά τα κόκκινα ΑΦΜ είχαν πληρωθεί κανονικά από τον Οργανισμό.

Όπως η ίδια κατέθεσε αισθανόταν το μαύρο πρόβατο μέσα στον Οργανισμό, ότι δεν ήταν επιθυμητή και κατήγγειλε τη μετακίνησή της ως εκδικητική.

Σήμερα θα συνεχιστεί η εξέταση της συγκεκριμένης μάρτυρα από τους δικηγόρους, πρώτα από την υποστήριξη της κατηγορίας και στη συνέχεια από τους συνηγόρους υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων.