Ο Μητσοτάκης ανοίγει τα χαρτιά του: Belharra, Ερντογάν, Ράμα και το αγροτικό μέτωπο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στον ALPHA, χαρακτήρισε την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» ως μια ιστορική στιγμή για τη χώρα.

Όπως είπε: «Για εμένα προσωπικά και για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, η άφιξη της φρεγάτας Κίμων ήταν μια ημέρα ελπίδας και αυτοπεποίθησης».

Πρόκειται για την πρώτη από τις τέσσερις Belharra που θα ενταχθούν στο Πολεμικό Ναυτικό, το πρώτο μεγάλο πλοίο που παραλαμβάνει η Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν σήμερα καμία σχέση με το πώς τις παραλάβαμε μετά από μια δεκαετή κρίση», ενώ σημείωσε πως το στελεχιακό δυναμικό του «Κίμωνα» τον εντυπωσίασε, λέγοντας ότι πρόκειται για «τα F‑35 της θάλασσας».

Συνάντηση με Ερντογάν: «Πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται το πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου.

Όπως δήλωσε: «Ευελπιστούμε ότι θα είναι το πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου και πιστεύω ότι θα είναι προς όφελος και των δύο χωρών».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ξεκάθαρη ατζέντα:«Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε ένα ζήτημα: την οριοθέτηση ΑΟΖ. Για να γίνει αυτό, η Τουρκία πρέπει να αποστεί από ανυπόστατες διεκδικήσεις».

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχουν τομείς όπου οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν, όπως το μεταναστευτικό και η διευκόλυνση της βίζας.

Για τη δήλωση Ράμα: «Μια αχρείαστη χοντράδα»

Αναφερόμενος στον Έντι Ράμα, ο πρωθυπουργός σχολίασε:

«Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο και του ξεφεύγουν πράγματα. Ήταν μια χοντράδα αχρείαστη και νομίζω ότι το κατάλαβε. Ήταν μια άστοχη δήλωση».

«Όσοι βγαίνουν στα κανάλια δεν εκπροσωπούν όλους τους αγρότες» – Η πιο αιχμηρή στιγμή της παρέμβασης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε εκτενώς για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, υπογραμμίζοντας ότι «όσοι μονοπωλούν τους τηλεοπτικούς δέκτες δεν εκφράζουν όλους τους αγρότες».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για νέες οικονομικές ενισχύσεις, σημειώνοντας: «Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες».

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε πως υπήρξαν καθυστερήσεις στις πληρωμές, προσθέτοντας όμως ότι «οι πληρωμές έγιναν μέχρι 31 Δεκεμβρίου, όπως είχαμε πει, με μεγάλη προσπάθεια, έστω και με έναν μήνα καθυστέρηση».

Αυστηρότεροι έλεγχοι και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι «η εξεταστική κάνει τη δουλειά της», ενώ προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων στα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα.

Για τη συνάντηση της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ ουσιαστική και πολλές φορές συζητούνται θέματα πίσω από κλειστές πόρτες που δεν απασχολούν τη δημόσια συζήτηση, π.χ. η εκπαίδευση των αγροτών, το νερό».

Υπενθύμισε μάλιστα ότι «τους είδα και την προηγούμενη εβδομάδα, όσοι μονοπωλούν τους τηλεοπτικούς δέκτες δεν εκφράζουν όλους τους αγρότες».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων έχει ήδη καθοριστεί: «Θα τους υποδεχθώ, θα τους ακούσω, αλλά γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινωθεί. Δεν μπορώ να δώσω άλλα χρήματα, δεν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και τα όρια από την Ευρώπη».

Σχετικά με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω γιατί κινητοποιήθηκαν, υπήρχε ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά οι πληρωμές έγιναν και έγιναν με πιο σωστό τρόπο. Γι’ αυτό και περίσσεψαν λεφτά. Το σύστημα πια μπορεί να εντοπίζει αυτούς που έπαιρναν λεφτά και δεν τα δικαιούνταν, κάτι περισσότερα από 160 εκατομμύρια».

Για τις ύβρεις Ανεστίδη

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Ανεστίδη, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Δεν θέλω να πω κάτι. Δυστυχώς για τα 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητας άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν εμπειρία στα μέσα μπορεί να καταφεύγουν στις ακρότητες, δεν νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα για τον πρωτογενή τομέα».

Η συμφωνία ΕΕ – MERCOSUR

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες MERCOSUR, εξηγώντας ότι «μια τέτοια συμφωνία εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που μπαίνουν υπάγονται σε αυστηρούς ελέγχους. Αν οι τιμές πέσουν κάτω από ένα επίπεδο, η Ευρώπη μπορεί να παρέμβει και να περιορίσει τις εισαγωγές»

Τόνισε επίσης ότι «εμείς διασφαλίσαμε τα προϊόντα ΠΟΠ και μιλάμε για εξαγωγές, μια τεράστια αγορά για τα ελληνικά προϊόντα. Συνολικά μιλάμε για μια ωφέλιμη συμφωνία που είναι στο τραπέζι από το 2019. Υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο για το τι μπαίνει και το τι εισάγεται στην Ευρώπη».

Για την ευλογιά και το εμβόλιο

Τέλος, σχετικά με τη συζήτηση για το εμβόλιο της ευλογιάς, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή που να εισηγείται να κάνουμε εμβόλιο, γιατί η ευλογιά θα γίνει ενδημική και δεν θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας».

Και πρόσθεσε με αιχμή: «Περίεργο, αυτοί που ήταν κατά του εμβολίου του COVID να είναι υπέρ του εμβολίου της ευλογιάς».

«Εκλογές την άνοιξη του 2027»

Ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε και για τον χρόνο των επόμενων εκλογών, υπογραμμίζοντας με σαφήνεια ότι «εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027».

Αναφερόμενος, δε, στο υπό διαμόρφωση κόμμα του κ. Καρυστιανού, σημείωσε: «Είναι παράξενο και δεν ξέρω πόσο δημοσκοπικά δεοντολογικό να μετριούνται κόμματα που δεν έχουν ανακοινωθεί.

Υπάρχει μια μεγάλη απόσταση από το να είσαι γονιός ενός θύματος μιας τραγωδίας μέχρι να είσαι αρχηγός κόμματος».