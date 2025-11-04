Μενού

Σκλήκας: «Αν δεν κλείσουν σύντομα τα καταστήματα ΕΛΤΑ, θα τεθεί σε κίνδυνο η καταβολή μισθών»

Η επιστολή παραίτησης του Σκλήκα αφήνει νέες αιχμές για το μέλλον των εργαζόμενων των ΕΛΤΑ.

Γρηγόρης Σκλήκας | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Ο Γρηγόρης Σκλήκας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το σχέδιο αναδιάρθρωσης με το κλείσιμο 204 καταστημάτων.

Η αποχώρησή του ήρθε έπειτα από τετράωρη τηλεδιάσκεψη, όπου δεκάδες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζήτησαν την ακύρωση του σχεδίου, ενώ η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη έθεσε ανοιχτά θέμα παραίτησης.

Στην επιστολή του, ο κ. Σκλήκας προειδοποίησε ότι χωρίς την εφαρμογή του σχεδίου κινδυνεύει η ρευστότητα και η καταβολή μισθών στους εργαζομένους, ενώ τόνισε πως είχε μελετήσει διεθνή παραδείγματα και συνεργαστεί με πρώην κρατικούς ταχυδρομικούς φορείς, προσαρμόζοντας στρατηγικές στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε: 

«Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές - και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους - με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής».

Η κυβέρνηση καλείται τώρα να παρουσιάσει νέο σχέδιο για το μέλλον των ΕΛΤΑ, που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του οργανισμού χωρίς να προκαλεί κοινωνικές και πολιτικές αναταράξεις.

