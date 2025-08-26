Σκύδρα: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 76χρονο που ομολόγησε τη δολοφονία συγχωριανού του

Σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Πέλλας η δολοφονία 72χρονου άνδρα από το χωριό Δάφνη, στη Σκύδρα, από 76χρονο συγχωριανό του, ο οποίος ομολόγησε την αποτρόπαιη πράξη του.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το θύμα είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος και αναζητούνταν για 10 μέρες, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 76χρονου, ο οποίος τελικά ομολόγησε τη δολοφονία.

Ο 76χρονος μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας. Σύμφωνα με πληροφορίες ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του 76χρονου για ανθρωποκτονία με δόλο και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία, πιθανόν για την Πέμπτη.

Ο 76χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έχοντας κάτι στο πρόσωπό του για να το καλύπτει.

Πέλλα: Τι αναφέρει η σύζυγος του 72χρονου θύματος

«Έφυγε στις 14:30 το μεσημέρι για να ψωνίσει. Την επόμενη ημέρα μας τηλεφώνησε ο εργοδότης του και μας είπε ότι δεν πήγε στη δουλειά. Ανησυχήσαμε και πήγαμε στην αστυνομία.

Είχε εμμονή μαζί του. Τον κατηγορούσε ότι έκλεβε τα χωράφια του. Λίγες ημέρες πριν το συμβάν μου είπε "πες στον άντρα σου να φέρει τα εργαλεία από το χωράφι". Φώναζε, αλλά δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο», ανέφερε η σύζυγος του θύματος.

Το χρονικό του εγκλήματος και η ομολογία

Το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου, ο 72χρονος έφυγε από το σπίτι του με το μηχανάκι και δεν επέστρεψε ποτέ. Η οικογένεια του δήλωσε την εξαφάνιση του στις αρχές οι οποίες εντόπισαν το μηχανάκι. Το πρωί της 25ης Αυγούστου, η αστυνομία εντόπισε τη σορό του 72χρονου σε αυτοσχέδια χωματερή της περιοχής.

«Τον πυροβόλησα δύο φορές και μετά έκρυψα με κλαδιά το πτώμα. Πήγα στο σπίτι όπου έθαψα στην αυλή τους κάλυκες. Επέστρεψα όταν σουρούπωσε. Τον έδεσα στο αυτοκίνητο και τον έσυρα μέχρι τη χωματερή. Εκεί έβαλα πάνω του μπάζα και ένα νάιλον», ανέφερε ο 76χρονος στην ομολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για το στυγερό έγκλημα ήταν προσωπικές διαφορές ανάμεσα στους δύο άνδρες.