Σοβαρό ενδεχόμενο για επιδείνωση καιρού: Ποια μέρα θα έρθει ισχυρή κακοκαιρία - Η πρόγνωση Καλλιάνου

Από αύριο Παρασκευή (27/3) αναμένεται να αλλάξει το σκηνικό του καιρού και νέο κύμα κακοκαιρίας φέρεται να είναι στα σκαριά.

Ο Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα, οι οποίες θα ξεκινήσουν αύριο και θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή.

Μάλιστα, οι περιοχές που φέρεται ότι θα χτυπήσει περισσότερο η κακοκαιρία είναι στα Δυτικά, στα Βόρεια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Καιρός: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ισχυρή κακοκαιρία

Ο μετεωρολόγος, σημείωσε στο Mega, ότι δεν αποκλείεται να βρέξει και στην Αττική, ωστόσο οι καταιγίδες δεν θα είναι αξιόλογες και δεν θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα σύμφωνα με τα προγνωστικά.

Διαβάστε επίσης: Κολυδάς: «Έρχεται η κακοκαιρία Deborah - Καταιγίδες και στην Αττική»

Στη συνέχεια ο κύριος Καλλιάνος επισημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα να εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού χαρακτηρίζοντας την κακοκαιρία «οριακή, λέγοντας ότι δεν είναι ήπια.

Αν τα φαινόμενα συνεχιστούν μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, θα έχουμε προσέγγιση ενός πολύ υψηλού βαρομετρικού χαμηλού με πίεση στο κέντρο, το οποίο θα μας προσεγγίσει και θα φέρει πολύ ισχυρή κακοκαιρία την Τετάρτη (31/3).

