Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο «κύλησε» και τραυμάτισε σοβαρά την οδηγό του

Ένα απίστευτο περιστατικό με σοβαρό τραυματισμό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή του Παλαιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη. Μια γυναίκα βρέθηκε ξαφνικά στο έδαφος, χτυπημένη από το ίδιο της το όχημα, κάτω από συνθήκες που παραπέμπουν σε μια κακή στιγμή με ολέθριες συνέπειες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival, το ατύχημα προκλήθηκε όταν το χειρόφρενο του σταθμευμένου αυτοκινήτου λύθηκε ή δεν ασφάλισε σωστά. Το όχημα άρχισε να κυλάει ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να παρασύρει την άτυχη γυναίκα, η οποία δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο. Οι θεράποντες ιατροί κάνουν λόγο για σοβαρή κατάσταση, με την ασθενή να παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.

Η τοπική αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια της παράσυρσης, εξετάζοντας αν υπήρξε μηχανική βλάβη στο σύστημα πέδησης του οχήματος.