Μενού

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο «κύλησε» και τραυμάτισε σοβαρά την οδηγό του

Σοβαρό ατύχημα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από παράσυρση από το δικό της όχημα.

Reader symbol
Newsroom
τροχαιο
Τροχαίο (φωτογραφία αρχείου) | Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ένα απίστευτο περιστατικό με σοβαρό τραυματισμό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή του Παλαιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη. Μια γυναίκα βρέθηκε ξαφνικά στο έδαφος, χτυπημένη από το ίδιο της το όχημα, κάτω από συνθήκες που παραπέμπουν σε μια κακή στιγμή με ολέθριες συνέπειες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival, το ατύχημα προκλήθηκε όταν το χειρόφρενο του σταθμευμένου αυτοκινήτου λύθηκε ή δεν ασφάλισε σωστά. Το όχημα άρχισε να κυλάει ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να παρασύρει την άτυχη γυναίκα, η οποία δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο. Οι θεράποντες ιατροί κάνουν λόγο για σοβαρή κατάσταση, με την ασθενή να παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.

Η τοπική αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια της παράσυρσης, εξετάζοντας αν υπήρξε μηχανική βλάβη στο σύστημα πέδησης του οχήματος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ