Ανήλικοι επιτέθηκαν με πέτρες σε εν κινήσει λεωφορείο του ΟΑΣΘ

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ανηλίκων που πέταξαν πέτρες σε εν κινήσει αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη.

Όπως γίνεται γνωστό, δύο νεαροί ηλικίας 16 και 15 ετών επιτέθηκαν κατά το λεωφορείο τα ξημερώματα της Πέμπτης (07/05).

Αποτέλεσμα της πράξης τους, η οποία έλαβε χώρα στην οδό Μοναστηρίου, ήταν να σπάσει υαλοπίνακας του οχήματος.

Κατόπιν ερευνών της Άμεσης Δράσης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, καθώς φαίνεται να αναγνωρίστηκαν από τον οδηγό του λεωφορείου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών.