Σοκάρει υπόθεση στο Κεραστίνι: Καταγγελία κατά πρώην Αρχιμανδρίτη για βιασμό και ασέλγεια ανηλίκων

Μία κόλαση φαίνεται ότι είχαν ζήτησε τουλάχιστον τέσσερις ανήλικες στα χέρια πρώην Αρχιμανδρίτη, σε μονή στην περιοχή του Κερατσινίου. Οι νεαρές πλέον γυναίκες καταγγέλλουν ότι είχαν πέσει θύματα βιασμού και ασέλγειας.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Mega, o ιερωμένος φέρεται να έκανε τις πράξεις για τις οποίες καταγγέλλεται το χρονικό διάστημα μεταξύ 2017 - 2025.

Την Παρασκευή υπήρξε καταγγελία στην αστυνομία σε βάρος του. Πλην των υποθέσεων βιασμού και ασέλγειας, το άτομο αυτό καταγγέλλεται για χειριστική συμπεριφορά και φαίνεται να επιχειρεί να ελέγχει πλήρως την καθημερινότητα του ποιμνίου του.

Μάρτυρας - σημειώνεται πως όσες μίλησαν στην κάμερα το έκαναν πλάτη για να μην αποκαλυφθούν τα στοιχεία τους - εξήγησε πως από πολύ μικρή ηλικία, η εκκλησία και το συγκεκριμένο άτομο την ωθούσε να ντύνεται κατά συγκεκριμένο τρόπο, από το Δημοτικό κιόλας, και δεν επέτρεπαν στα παιδιά να κάνουν φίλους από το σχολείο.

«Οι φίλες μας να είναι από τον ναό, μόνο. Γιατί μπορεί να κατρακυλήσουμε, έτσι μάς έλεγαν. Να μιλάμε μόνο με τα κορίτσια και τις κυρίες στον ναό, ούτε καν τα αγόρια» είπε, ειδικότερα.

Μία άλλη μάρτυρας επιβεβαίωσε τα παραπάνω επισημαίνοντας πως «επικρατούσε κλίμα φόβου. Μας φώναζε όταν μάθαινε ότι έχουμε φίλους από το σχολείο».

Στο κανάλι μίλησαν και μητέρες, που παραδέχθηκαν πως είχε τυφλωθεί από τον πρώην Αρχιμανδρίτη και είχαν αποξενωθεί από τα παιδιά τους.

«Αυτοί οι άγιοι άνθρωποι μάς έλεγαν ότι πρέπει να τους υπακούμε, ότι ο πνευματικός είναι στη θέση του Θεού» σημείωσε μία γυναίκα, που επεσήμανε πως οι οικογένειες δεν ήταν ιδιαίτερα δεμένες μεταξύ τους καθώς «υπήρχαν πολλές, πολλές υποχρεώσεις».

«Είχαμε υποστεί πλύση εγκεφάλου, αλλά τότε δεν το βλέπαμε» παρατήρησε η ίδια.

Άλλη γυναίκα σημείωσε πως οι οικογένειες πλήρωναν κάθε μήνα και ένα συγκεκριμένο πόσο στην ενορία, ανάλογα με τα εισοδήματά τους.

«Ο ιερέας καθόριζε τα πάντα. (Μας έλεγε) να αφήνετε τους άλλους να έχουν τον πρώτο λόγο στα παιδιά σας (σ.σ. τους ανθρώπους της εκκλησίας). Ό,τι συμβαίνει να το λέτε σε μένα, όχι να τα λέτε μεταξύ σας».

Στο γενικότερο πλαίσιο της απομόνωσης, που είχε επιβάλει, τα παιδιά είχαν αφεθεί πλήρως στα χέρια του. Ο ίδιος φαίνεται ότι αποφάσιζε μέχρι και ποιος θα παντρευτεί με ποιον.

Τέλος, μια νεαρή κατήγγειλε πως όσοι έμεναν μαζί του πρέπει να γνώριζαν τι συνέβαινε. «Το ήξεραν όσοι ήταν στο ίδιο σπίτι μαζί του. Όταν το είπα, δεν εξεπλάγησαν και δεν μας στήριξε κανείς. Ήταν στο σπίτι την ώρα που γίνονταν αυτά, σε ένα σπίτι χωρίς ηχομόνωση».