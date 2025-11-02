Σοκαριστικό τροχαίο στη Λοκρίδα: Χάθηκαν δύο παλικάρια 25 και 28 ετών - Έπεσαν με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ελιά

Θρήνος στη Λοκρίδα μετά απο θανατηφόρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε δύο νέους άνδρες, 25 και 28 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής.
Σύμφωνα με το LamiaNow, οι δύο φίλοι είχαν βγει το βράδυ του Σαββάτου για να διασκεδάσουν, όμως τα ξημερώματα της Κυριακής η διαδρομή τους κατέληξε σε τραγωδία.
Οι νεαροί είχαν ξεκινήσει από την Τραγάνα με προορισμό ένα μπαρ στην Αταλάντη. Κατά την επιστροφή τους, στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει την Αταλάντη με τη Σκάλα, άγνωστο πώς το όχημα βγήκε εκτός πορείας και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε μια ελιά μέσα σε ελαιώνα.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δύο φίλοι βρήκαν ακαριαίο θάνατο, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειες και τους φίλους τους.
