Σοκάρουν τα στοιχεία για τις εξαφανίσεις ανηλίκων το 2026: Δύο παιδιά ανά τρεις ημέρες αγνοούνται στην Ελλάδα

Περίπου 4.000 εξαφανίσεις παιδιών καταγράφηκαν σε ένα μόλις έτος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έφερε στο φως το Χαμόγελο του Παιδιού και η Ελλνική Αστυνομία.

Αναλυτικότερα, το 2025 δηλώθηκαν στη χώρα μας 4.396 εξαφανίσεις παιδιών. Από αυτά, το 63,4% εντοπίστηκε, ενώ για το υπόλοιπο 36,6% η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Ωστόσο, το ποσοστό των αγνοουμένων παραμένει ασαφές, καθώς σε αυτό περιλαμβάνονται και πολλά παιδιά πρόσφυγες, τα οποία ενδέχεται να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα χωρίς να έχει υπάρξει επίσημη καταγραφή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το «Χαμόγελο του Παιδιού», τα οποία επικαλείται ο Alpha TV, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 καταγράφεται, κατά μέσο όρο, η εξαφάνιση δύο παιδιών κάθε τρεις ημέρες.

Διαβάστε επίσης: Κακοποίηση 3χρονης στην Κρήτη: Εξέταση DNA, εντάλματα και νέα δεδομένα στην υπόθεση

Ως βασικά αίτια των εξαφανίσεων αναφέρονται οι διαπροσωπικές σχέσεις, κυρίως με το άλλο φύλο, αλλά και τα έντονα οικογενειακά προβλήματα, παράγοντες που συχνά οδηγούν ανήλικους στην απόφαση να εγκαταλείψουν το σπίτι τους.