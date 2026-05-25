Κακοποίηση 3χρονης στην Κρήτη: Εξέταση DNA, εντάλματα και νέα δεδομένα στην υπόθεση

Η μητέρα και ο σύντροφός της πακιστανικής καταγωγής οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης για την υπόθεση της άγριας κακοποίησης του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, ενώ τρία ακόμη παιδιά της οικογένειας παραμένουν υπό προστασία στο νοσοκομείο Χανίων.

Η αυτόφωρη σύλληψη των δύο αφορά πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του παιδιού. Η μητέρα κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, ενώ ο σύντροφός της για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες γύρω από τα τρία ακόμη παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι της οικογένειας, καθώς η νεαρή μητέρα φέρεται αρχικά να απέκρυψε την ύπαρξή τους από τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε δηλώσει στους αστυνομικούς ότι είχε αποκτήσει δύο παιδιά, τα οποία είχαν πεθάνει κατά τον θηλασμό.

Ωστόσο, όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι, εντόπισαν τρία ακόμη ανήλικα παιδιά, για τα οποία οι αρχές δεν είχαν προηγουμένως ενημερωθεί.

Σύμφωνα με το cretalive.gr η Ασφάλεια Χανίων έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη γενετικού υλικού τόσο από το 3χρονο κορίτσι όσο και από τα υπόλοιπα παιδιά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει βιολογική συγγένεια με τη μητέρα και τον σύντροφό της.