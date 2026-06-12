SOS για την εξάπλωση λαγοκέφαλων σε ελληνικές θάλασσες - «25 θανατηφόρες δηλητηριάσεις στη Μεσόγειο»

SOS εκπέμπουν οι ψαράδες σχετικά με την αυξημένη παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Το είδος κρίνεται επικίνδυνο και για τα άλλα ψάρια και για τον άνθρωπο, καθώς έχει ισχυρά δόντια και φέρει νευτοτοξίνες που μπορεί να αποβούν μοιραίες, σε περίπτωση κατανάλωσής του.

Ο Ιωάννης Μπατζάκας, αναπληρωτής καθηγητής Ιχθυολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, μιλώντας στο Action24 αναφέρθηκε στους λαγοκέφαλους και προειδοποίησε για τον κίνδυνο.

«Έχουν εξαπλωθεί, έχει γεμίσει το Αιγαίο, έχουν φτάσει μέχρι τη Χαλκιδική» σημείωσε ο ειδικός. Ερωτώμενος για τι μπορεί να γίνει για να περιοριστούν, σημείωσε πως «δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Μία λύση είναι και αυτή που έχουν εφαρμόσει στην Κύπρο, με επιδοτήσεις σε όσους ψαράδες τα πιάνουν».

Όπως ενημέρωσε, τα ψάρια αυτά «τρώνε ψάρια από τα δίχτυα, κόβοντας ακόμα και τα δίχτυα, είτε τρώνε παραγάδια. Είναι πολύ καλοί θηρευτές».

Εξήγησε πως δεν αποτελούν κίνδυνο για τους λουόμενους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τα ταΐζουν και μένουν μακριά τους. «Δεν ταΐζουμε τα άγρια ζώα και ψάρια. Αν τα ταΐζουμε, συνηθίζουν και γίνονται πιο άφοβα».

«Έχουν ισχυρό δόντι, μπορούν να σου κόψουν το δάχτυλο» σχολίασε σχετικά με βίντεο που κυκλοφορούν να άτομα να πλησιάζουν τους λαγοκέφαλους κουνώντας τα δάχτυλά τους κοντά τους.

Ο ίδιος κατέληξε ενημερώνοντας πως στη Μεσόγειο έχουν αναφερθεί 140 περιπτώσεις δηλητηρίασης από κατανάλωση του ψαριού, με τις 25 να έχουν αποβεί μοιραίες. «Στην Ελλάδα δεν έχουμε κανέναν θάνατο».