Σούπερ μάρκετ, Θεοφάνια: Τι ισχύει με τη λειτουργία τους - Ποια είναι ανοικτά

Στις επίσημες αργίες εντάσσεται η ημέρα των Θεοφανίων με εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ να παραμένουν κλειστά, εκτός από λίγες εξαιρέσεις.
Από την αργία των Φώτων εξαιρούνται αλυσίδες σούπερ μάρκετ όπως τα shop&go ή τα OK, που λειτουργούν, μάλιστα, μέχρι και αργά το βράδυ.
Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται τα Θεοφανίων
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται να λάβουν:
- αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
- αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό: i) αν μεν πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές, μόνο προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους και όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό τους και ii) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν εκτός από την προσαύξηση 75% στο νόμιμο μισθό και το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους.
Τονίζεται ότι είναι καταχρηστικός ο συμψηφισμός της ημέρας εβδομαδιαίας ανάπαυσης με ημέρα υποχρεωτικής αργίας, εφόσον επιτρέπεται η εργασία κατά τις ημέρες αυτές.
- Η Μεγάλη Χίμαιρα: Δίχασαν οι έντονες ερωτικές σκηνές και η Όλγα Μαρκάτου «έκρινε» ξανά
- Ο δικαστής που φρέναρε τον Τραμπ και διορίστηκε από τον Κλίντον: Στα 92 του, αναλαμβάνει τη δίκη Μαδούρο
- Το λιτό αλλά συγκινητικό αντίο των Ράδιο Αρβύλα στον Γιώργο Παπαδάκη
- Το ChatGPT είναι ο νέος «γιατρός»: Εκατομμύρια στρέφονται στην AI για συμβουλές υγείας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.