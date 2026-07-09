Στο Σισμανόγλειο ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά τη φωτιά στο Παθολογικό - Εκκενώθηκε το κτίριο

Η πυροσβεστική κατάφερε άμεσα να κατασβήσει τη φωτιά που που εκδηλώθηκε στον 1ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο», και απείλησε προσωπικό και ασθενείς.

Στο νοσοκομείο μεταβαίνει τώρα εσπευσμένα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση των ασθενών.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα εντός δωματίου στον 1ο όροφο της Α' Παθολογικής κλινικής, στο οποίο νοσηλεύονταν τρεις ασθενείς.

Φωτιά στο Σισμανόγλειο - Οι τελευταίες πληροφορίες

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το δωμάτιο κάηκε ολοσχερώς αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου, καθώς και 35 ασθενών του 2ου ορόφου.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Διαβάστε ακόμα: Άργος: Κρίσιμες ώρες για τον 20χρονο που δέχθηκε αστυνομικά πυρά - Η δίωξη στους ένστολους

Φωτιά στο Σισμανόγλειο - «Ήμασταν μόνοι μας»

Μία από τις ασθενείς που νοσηλευόταν στο δωμάτιο «6» περιέγραψε στην ΕΡΤ τις δραματικές στιγμές της εκκένωσης.

Όπως ανέφερε, εκείνη την ώρα ήταν ήδη ξύπνια λόγω υψηλού πυρετού, όταν άκουσε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει πανικόβλητη ότι είχε ξεσπάσει φωτιά. «Συνέβη γύρω στις 5 η ώρα το ξημέρωμα. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να είναι σε πανικό και να φωνάζει “φωτιά”».

Η ίδια περιέγραψε ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο διάδρομος είχε γεμίσει πυκνό καπνό, δυσκολεύοντας την ορατότητα και προκαλώντας πανικό στους νοσηλευόμενους.

«Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι ασθενείς εγκατέλειψαν άρον-άρον τα δωμάτιά τους χωρίς να προλάβουν να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. «Δεν πήραμε ούτε τα πράγματά μας, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά», είπε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι πρώτοι που κατάφεραν να βγουν στον προαύλιο χώρο ήταν μόλις τέσσερις γυναίκες: η ίδια, η μητέρα της που τη συνόδευε, μία ηλικιωμένη ασθενής και η συγκάτοικός της.

Όπως υποστήριξε, εκείνες οι ίδιες κινητοποιήθηκαν αμέσως, χωρίς να δεχθούν βοήθεια κατά την έξοδό τους. «Δεν μας βοήθησε κάποιος. Η μητέρα μου μού είπε “σήκω να φύγουμε” γιατί είχε πάρει φωτιά και η νοσηλεύτρια φώναζε», είπε, προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς πιθανότατα κοιμόντουσαν ακόμη εκείνη την ώρα.