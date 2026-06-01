Σπύρος Μπιμπίλας: «Οι ηθοποιοί που πάνε με τον Τσίπρα καλό θα ήταν να μην είναι απεργοσπάστες»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ήταν καλεσμένος σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (1/6) στο Buongiorno και όταν η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στους καλλιτέχνες που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, εκείνος δεν έκρυψε την ενόχλησή του και πέταξε τα «καρφιά» του, εξηγώντας τον λόγο.

«28 καλλιτέχνες υπέγραψαν. Αυτοί όλοι οι ηθοποιοί, λοιπόν, που πάνε με τον κύριο Τσίπρα, καλό θα ήταν να είναι και στο Σωματείο, να κάνουν μία προσπάθεια να κάνουμε τις συλλογικές συμβάσεις και όχι να απέχουν ή να είναι απεργοσπάστες κάποιοι από αυτούς, διότι τα έχω μαζεμένα πάρα πολύ με τους ηθοποιούς.

Όταν, λοιπόν, είσαι απεργοσπάστης και μετά πας με τον κύριο Τσίπρα, εντάξει… Δεν υπάρχει συνέπεια. Ξέρετε κάτι, παιδιά; Γίναν εκλογές στο σωματείο. Εγώ δεν έβαλα, έβαλα μόνο στο ΤΑΣΕΗ γιατί με ενδιαφέρει η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη.

Όταν, λοιπόν, έχεις ένα σωματείο ηθοποιών που μάχεται όλα αυτά τα χρόνια και είναι ανεξάρτητο κομματικά, και δεν έρχεσαι να ψηφίσεις και κηρύττεις αποχή, και μετά λες, "έγινε κομματικό επειδή το κέρδισε το ΚΚΕ", τότε είσαι κατάπτυστος εσύ που δεν έρχεσαι! Δεν φταίει το ΚΚΕ που ήρθε και ψήφισε! Καταλαβαίνετε σε τι αδιέξοδα βρίσκεται…», είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Ξαφνικά είσαι μαχητικός με τον κύριο Τσίπρα. Δεν έρχεσαι, όμως, να ψηφίσεις στο σωματείο, γιατί δεν πρόλαβες. Τέσσερις μέρες ήταν οι εκλογές. Δεν πρόλαβες, δεν σε ενδιέφερε ή κήρυξες αποχή.

Οι νέοι κηρύξανε αποχή! Οι νέοι, που θα έπρεπε πρώτοι να είναι στο σωματείο γιατί δεν πληρωνόμαστε κανονικά… Εγώ είμαι παλιός ηθοποιός και πληρώνομαι πολύ καλά.

Οι νεότεροι, λοιπόν, που δεν πληρώνονται, καλό θα ήταν να δραστηριοποιηθούν και να μην κάνουν μόνο τα τσιτάτα με τα κόμματα, να μπουν και στα σωματεία. Εμείς φεύγουμε οι παλαιότεροι, εγώ δεν θα ξανασχοληθώ», κατέληξε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

