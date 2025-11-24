Στα βιβλιοπωλεία η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα: Τι αποκαλύπτει για πρώτη φορά στις 762 σελίδες

Η πολυαναμενόμενη «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται ήδη στα ράφια των βιβλιοπωλείων την ώρα που οι προπωλήσεις θυμίζουν εποχές Χάρι Πότερ, όπως αναφέρει και ο εκδοτικός οίκος GUTENBERG. Μέσα στις 762 σελίδες, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί μέσα από αποκαλύψεις, παρασκήνιο και περιγραφή από μια σειρά γεγονότων που σφράγισαν τις πιο κρίσιμες στιγμές της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να φωτίσει ως πρωταγωνιστής των γεγονότων όλες τις πτυχές της ιστορίας. Το κύριο μέρος αφορά την περίοδο 2015-2019 αλλά και την περίοδο 2019-2024.

Δηλαδή όλο το φάσμα από την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, στη συνέχεια ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και τέλος την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και τις εξελίξεις μετά την εκλογή των επόμενων αρχηγών. Όπως αναφέρουν συνεργάτες του, έχει χαρακτηριστικά πολιτικού θρίλερ που διαδραματίζεται ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα. Στο εσωτερικό με τις πιέσεις από τις Βρυξέλλες, τα μέτρα του τρίτου προγράμματος και την αγωνία μέχρι τον τελικό προορισμό της Ιθάκης με την έξοδο από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους. Ταυτόχρονα όμως και ένα διεθνές ράλι επαφών και συναντήσεων από την Ουάσιγκτον μέχρι τη Μόσχα και από τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο έως το Πεκίνο. Είναι η διαρκής προσπάθεια των πρώτων μηνών της διακυβέρνησης και όχι μόνο, στην προσπάθεια να βρεθούν διεθνή στηρίγματα με στόχο την γρήγορη έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.

Αποκαλύψεις για πρώτη φορά

Μάλιστα, είναι αποκαλυπτικό το παρασκήνιο της συνομιλίας του Αλέξη Τσίπρα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Πετρούπολη. Μια συνομιλία που αποδεικνύει ότι ο Πούτιν προέτρεπε τον τότε Έλληνα πρωθυπουργό να τα βρει με την Ευρώπη. Χαρακτηριστικά, ο κ. Τσίπρας γράφει: «Ήθελα να ξέρω που πατάω. Να μου πει καθαρά ποια ήταν η θέση της Ρωσίας. Και ποια θα ήταν αν παρά τις δικές μου προσπάθειες, οι διαπραγματεύσεις κατέληγαν σε ναυάγιο. Τι σήμαινε το γεγονός ότι ακόμα και μια συμβολική επένδυση 200-300 εκατομμυρίων σε έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου η Ρωσία την αρνήθηκε» και συνεχίζει αποκαλύπτοντας: «Η απάντησή του ήταν όχι απλώς ειλικρινής, αλλά θα έλεγα ωμή. Θα προτιμούσε, μου είπε, εκείνα τα χρήματα που ζητήσαμε να τα έδινε σε ένα ορφανοτροφείο, διότι, αν τα έδινε στην Ελλάδα, θα ήταν σαν να τα πετούσε σε ένα σκουπιδοτενεκέ (…) Εντέλει κατέληξε πως θα έπρεπε να φτάσω σε μια συμφωνία με τους εταίρους μας. "Να τα βρεις με τη Μέρκελ", μου είπε απλά και καθαρά».

Διαβάστε ακόμα: Η εξομολόγηση Τσίπρα για το 2015 στην Ιθάκη: Τα δύσκολα 24ωρα πριν το Ζάππειο και τα κρίσιμα «όχι»

Ποτέ δεν ήταν στα σχέδιά του η έξοδος από το ευρώ

Στο κεφάλαιο «Οι 15 ημέρες που συγκλόνισαν την Ευρώπη» είναι όλο το δραματικό παρασκήνιο με νέες πληροφορίες για την απόφαση του δημοψηφίσματος έως και την τελική συμφωνία. Πώς το τελεσίγραφο του Tusk προς την Ελλάδα με το “take it or leave it” τελικά δεν ήταν και τόσο τελεσίγραφο. Αφού αμέσως μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος ξεκίνησαν νέες διαπραγματεύσεις που έφτασαν σε ένα τελικό κείμενο με σημαντικές θετικές αλλαγές για την Ελλάδα και κυρίως χρηματοδότηση του προγράμματος και ρύθμιση του χρέους.

Μέσα από την ανάγνωση των πρώτων κεφαλαίων μέχρι και την τελική διαπραγμάτευση, όπως σημειώνουν συνεργάτες του, καταρρέει ο μύθος ότι ο Αλ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελαν την έξοδο της χώρας από το ευρώ και την επιστροφή στη δραχμή. Όπως επίσης, όπως λένε, καταρρέει και ο μύθος ότι το τρίτο πρόγραμμα κόστισε 100 δισ. ευρώ, αφού μεταξύ άλλων στο βιβλίο καταγράφεται ότι τα χρήματα του τρίτου προγράμματος δεν πήγαν εξολοκλήρου για αποπληρωμές ομολόγων που είχαν εκδοθεί χρόνια πριν, αποπληρωμές προς το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και κάλυψη χρηματοδοτικών κενών από το 2014. Και μάλιστα, χρήματα που δανειστήκαμε με πολύ μικρότερο επιτόκιο από αυτό που θα δανειζόμασταν από τις αγορές.

Η επόμενη μέρα

Ο Αλέξης Τσίπρας όμως αναφέρεται και στην επόμενη μέρα μετά την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει και πάλι την εξουσία λέγοντας: «Και όταν φτάνει στην Ιθάκη, αφού ξαποστάσει λίγο στο λιμάνι της γαλήνης, αρματώνει πάλι το καράβι της για νέους ορίζοντες. Κι εμείς, όσοι από μας, παίρνουμε τη θέση μας στο πλήρωμα, πιο έμπειροι πια, πιο σοφοί και πιο έτοιμοι. Γιατί όπως γράφει ο Καβάφης στην "Ιθάκη" του:

Κι αν πτωχική τη βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.

Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,

ήδη θα το κατάλαβες, οι Ιθάκες τι σημαίνουν».