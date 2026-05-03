Στα βήματα των 200: Πάνω από 1.500 δρομείς διένυσαν το Χαϊδάρι - Καισαριανή

Μεγάλη συμμετοχή είχε η διοργάνωση των Εργατικών Κέντρων Αθήνας και Πειραιά, υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, μέσω της οποίας δρομείς διένυσαν τη διαδρομή που ακολούθησαν τα γερμανικά καμιόνια για να μεταφέρουν τους μελλοθανάτους αγωνιστές από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Περισσότερα από1.500 άτομα έλαβαν μέρος στον 3ο λαϊκό αγώνα δρόμου.

Αγώνας δρόμου για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής | EUROKINISSI

Το γεγονός ότι ο φετινός μαραθώνιος ήρθε λίγο καιρό μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κάτι που αποτυπώθηκε όπως επισήμαναν οι διοργανωτές, τόσο στη συμμετοχή του κόσμου στον αγώνα, όσο και στον μεγάλο αριθμό εκείνων που παρευρέθηκαν στο Σκοπευτήριο, για να υποδεχτούν τους αθλητές που τερμάτιζαν.

Το μήνυμα της Μάγδας Φύσσα

Δρομείς κάθε ηλικίας, από εφήβους μέχρι συνταξιούχους, έδωσαν το «παρών», ανάμεσά τους και ο Γρηγόρης Τσιγάρας, γιος εκτελεσμένου από τους ναζί σε εκατόμβη που ακολούθησε την εκτέλεση των 200.

Ενώ από το Χαϊδάρι, ανάμεσα σ' εκείνους ξεπροβόδισαν τους συμμετέχοντες ήταν και η Μάγδα Φύσσα, δηλώνοντας ιδιαίτερα συγκινημένη.

«Είμαι κι εγώ εδώ για να τιμήσω με τον τρόπο μου και με την παρουσία μου αυτό το εγχείρημα που γίνεται για τον αγώνα δρόμου προς την Καισαριανή. Να τιμήσουμε τους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής που εκτελέστηκαν και είδαμε ξαφνικά αυτές τις μέρες, μέρες ανάστασης, που πραγματικά αυτό νιώσαμε ότι αναστηθήκαν με τις φωτογραφίες», ανέφερε αρχικά στο Orange Press Agency και συνέχισε στο ίδιο πνεύμα: «Συγκινημένη είμαι με όλο αυτόν τον κόσμο που είναι εδώ και που η ελευθερία τελικά είναι ένας αγώνας εφ' όρου ζωής και όταν βλέπεις ανθρώπους που παλεύουν για την ελευθερία είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα δίδαγμα οι 200 και να ακολουθήσουμε τα βήματα τους με αυτή την αξιοπρέπεια και την περηφάνια που μας δείξανε με το πρόσωπό τους από τις φωτογραφίες που είδαμε».

Με μετάλλια στα χέρια περίμενε τους δρομείς στην Καισαριανή, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, εγγονός του εμβληματικού αγωνιστή.

Σε σχέση με τα συναισθήματα που του προκαλεί η συγκεκριμένη δράση, καθώς ο παππούς του έμεινε στην ιστορία ως «ο μαραθωνοδρόμος της ειρήνης» απάντησε ότι ο ίδιος νιώθει συνδεδεμένος από μικρό παιδί με τους λαϊκούς αγώνες ανεξαρτήτως του τρόπου που αυτοί δίνονται, είτε είναι αθλητικής φύσης, είτε όχι.

«Εμείς είμαστε πάντα εδώ, πάντα στηρίζουμε αυτούς τους αγώνες. Είμαστε μέρος του κινήματος, είμαστε, όπως λέμε, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας», σημείωσε.

Παρακάτω, το βίντεο του Orange Press Agency από τη διοργάνωση: