Στα κάγκελα οι Αθηναίοι για το τριήμερο test drive αυτοκινήτων μέσα στο Πεδίον του Άρεως: «Ματαίωση τώρα»

Το Πεδίον του Άρεως, έναν χώρο αναψυχής και περιπάτου, στο οποίο απαγορεύονται τα τροχοφόρα οχήματα εντός του, παραχώρησε η Περιφέρεια Αττικής για το τριήμερο 10, 11 & 12 Οκτωβρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί Έκθεση Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων και κάθε είδους οχημάτων.

Σύμφωνα με τους ίδιους τους διοργανωτές, θα παρουσιαστούν και θα δοκιμαστούν «νέα μοντέλα ηλεκτροκίνησης, κάθε είδους και τύπου: αυτοκίνητα, microcars, ηλεκτρικά βαν και επαγγελματικά οχήματα, hybrids, ηλεκτρικά σκούτερ και μοτοσυκλέτες, ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια» και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν test drive, μέσα στο μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας.

Διαβάστε ακόμα: Ξεπέρασε τον Πορτοσάλτε: Συγγραφέας ζητά παρέμβαση Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αυτή η απόφαση έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στους κατοίκους, που ζητάνε την ματαίωση της έκθεσης. Μάλιστα, η οργάνωση «Πεδίον του Άρεως- Το πάρκο μας» κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του για «έκθεση που έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με την αποστολή του πάρκου ως χώρου αναψυχής και επαφής με τη φύση».

«Θεωρούμε αντίθετο στον ρόλο του ιστορικού και μοναδικού χώρου πρασίνου του κέντρου της πρωτεύουσας να μετατρέπεται σε χώρο προβολής και test drive οχημάτων – ακριβώς εκείνων που οι πολίτες προσπαθούν να αποφύγουν με τη βόλτα τους στο πάρκο.

Ο ίδιος ο Κανονισμός Λειτουργίας του Πεδίου του Άρεως απαγορεύει ρητά την είσοδο και κυκλοφορία κάθε είδους τροχοφόρων, παρά μόνο με ειδική άδεια εξαίρεσης για συγκεκριμένους λόγους. Η παραχώρηση του χώρου για εμπορική έκθεση οχημάτων έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με την αποστολή του πάρκου ως χώρου αναψυχής και επαφής με τη φύση.

Ζητάμε:

1. Τη ματαίωση της προγραμματισμένης έκθεσης αυτοκινήτων μέσα στο Πεδίον του Άρεως.

2. Την άμεση θέσπιση διαφανών κανόνων και κριτηρίων για την παραχώρηση χώρων του Πεδίου του Άρεως σε εκδηλώσεις, ώστε να διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας και ο περιβαλλοντικός του ρόλος.

Το Πεδίον του Άρεως δεν είναι εκθεσιακός χώρος ούτε εμπορικό κέντρο. Είναι το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας, κοινό αγαθό που πρέπει να προστατεύεται» καταλήγουν.



