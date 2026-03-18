Στα λευκά «ξύπνησε» η ορεινή Ελασσόνα: Χιόνι και τσουχτερό κρύο – Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Στα λευκά ξύπνησε η ορεινή Ελασσόνα, όπως φαίνεται από τις εικόνες που έρχονται από την περιοχή, την ώρα που συνεχίζεται το κύμα της κακοκαιρίας.

Βίντεο από την περιοχή Λιβάδι, δείχνει τις στέγες των σπιτιών να έχουν ασπρίσει από την χιονόπτωση, ενώ ψιλό χιόνι έπεφτε και την ώρα που καταγραφόταν το βίντεο.

Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα ισχυρός ο αέρας που φυσάει και η θερμοκρασία νωρίς το πρωί ήταν μηδέν βαθμοί Κελσίου.

Ακόμα, το Forecast Weather Greece μεταφέρει εικόνες από το πασπάλισμα χιονιού στα ορεινά της Ηπείρου αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας.

Η πρόγνωση για την κακοκαιρία

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, διαδοχικά χαμηλά βαρομετρικά συστήματα θα επηρεάσουν τον καιρό της χώρας έως το Σάββατο 21/03. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι:

οι βροχές που θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας

οι κατά τόπους καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας

οι χιονοπτώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά

η πτώση της θερμοκρασίας

οι ενισχυμένοι άνεμοι οι οποίοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ

