Στάχτη ιστορική ταβέρνα, σήμα κατατεθέν, της Ζακύνθου: Πήραν γιαγιά σηκωτή σε καρέκλα

Από την καταστροφική μανία της φωτιάς στη Ζάκυνθο δεν γλίτωσε ούτε η αγαπημένη ταβέρνα «Δαμιανός», χτισμένη πάνω από τις φημισμένες Σπηλιές του Δαμιανού.

Οι εικόνες του ImeraZante είναι σοκαριστικές: καμένα δέντρα, αποκαΐδια από την ξύλινη και μεταλλική κατασκευή, στάχτη και πυκνοί καπνοί που πλανώνται πάνω από το άλλοτε ζωντανό σημείο συνάντησης κατοίκων και επισκεπτών. Η περιοχή γύρω από το κατάστημα, που αποτελούσε σημείο αναφοράς για την παραδοσιακή κουζίνα και τη μοναδική θέα, έχει μετατραπεί σε ένα τοπίο απόλυτης καταστροφής…

Η φωτιά κατέκαψε την ταβέρνα «Δαμιανός» | imerazante

Αποκαΐδια η ταβέρνα πάνω από τις Σπηλιές Δαμιανού | Imerazante

Στάχτη η ταβέρνα | ImeraZante

H ταβέρνα πριν τη φωτιά | imerazante

Η απώλεια της ταβέρνας «Δαμιανός» δεν είναι μόνο υλική, όπως αναφέρει το τοπικό δημοσίευμα, αλλά αποτελεί και ένα βαθύ πλήγμα στην τοπική κοινωνία και στον τουρισμό της Ζακύνθου, αφού για δεκαετίες υπήρξε κομμάτι της γαστρονομικής και πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού.



Εφιαλτικές ώρες στον Αγαλά Ζακύνθου

Ο Αγαλάς Ζακύνθου ζει δραματικές στιγμές, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή μαίνεται ανεξέλεγκτη, απειλώντας άμεσα σπίτια και περιουσίες.

Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μάχη σώμα με σώμα με τις φλόγες, ενώ οι αρχές έχουν απευθύνει επείγουσες εκκλήσεις για εκκένωση όπου είναι απαραίτητο.

Τα εναέρια μέσα επιχειρούν με δυσκολία λόγω της ισχυρής θαλασσοταραχής, αναγκάζοντας τους χειριστές να μεταφέρουν νερό από μεγάλες αποστάσεις.

Η εικόνα του καμένου τοπίου, των πυκνών καπνών και της αγωνιώδους απομάκρυνσης ηλικιωμένων συγκλονίζει.

Συγκλονιστική εικόνα από τη φωτιά στη Ζάκυνθο | imerazante

Στο κέντρο διακρίνεται ο δρόμος που οδηγεί στην καρδιά του χωριού, με πυκνούς, γκρίζους καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό και να «πνίγουν» τα σπίτια με τις κεραμοσκεπές. Στα πλάγια του δρόμου, οι πλαγιές και τα χωράφια είναι ήδη μαυρισμένα από τις φλόγες, ενώ λίγοι κάτοικοι, σκυμμένοι και φορτωμένοι με πράγματα, απομακρύνονται βιαστικά.



Φωτιά στη Ζάκυνθο | imerazante

Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, το φως του ήλιου θαμπό από τον καπνό, και η εικόνα μεταφέρει την ένταση και την αγωνία μιας κοινότητας που παλεύει να σωθεί από την πύρινη λαίλαπα.



Η Ζάκυνθος, ανήμερα της θλιβερής επετείου από τη σεισμοπυρκαγιά του 1953 που ισοπέδωσε το νησί, βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με μια καταστροφή που δοκιμάζει τις αντοχές της τοπικής κοινωνίας. Οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 112, θέτοντας πάνω απ’ όλα την ασφάλειά τους.

