«Σταματάει η λογική»: Ο Δημητρακόπουλος «αδειάζει» τον καταδικασμένο θύτη που έκανε μήνυση στην Τούνη

Μια νέα δικαστική περιπέτεια ξεκίνησε για την Ιωάννα Τούνη, η οποία τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Απριλίου βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σύλληψη μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον της ένας εκ των καταδικασθέντων για την υπόθεση revenge porn της influencer.

Η Τούνη, βλέποντας τον καταδικασμένο άνδρα να διασκεδάζει προκλητικά στο ίδιο νυχτερινό κέντρο, ανέβασε βίντεο στο Instagram αποκαλύπτοντας την ταυτότητά του. Η κίνηση αυτή οδήγησε στη μήνυσή της για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Ο γνωστός ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 5 Απριλίου, πήρε θέση για το παράδοξο της υπόθεσης.

Ο κ. Δημητρακόπουλος στάθηκε στο γεγονός ότι ο μηνυτής, παρά την καταδίκη του για κακούργημα, επιλέγει την οδό της αντεπίθεσης στο θύμα του:

«Ειλικρινά, κάποια στιγμή σταματάει η λογική. Ο ένας εκ των δύο που κατέθεσε έγκλειση σε βάρος της κυρίας Τούνη χτες - δεν ξέρουμε ακόμα το αδίκημα-, είναι καταδικασμένος σε τρία χρόνια φυλάκιση για κακούργημα.

Δηλαδή, παραβίασε τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της κυρίας Τούνη, τα ανακοίνωσε σε τρίτους μη δικαιούμενους, τα ανέβασε σε πορνοσάιτ σύμφωνα με την απόφαση, και αντί να κρύβεται και να λέει "πάλι καλά που έχω αναστολή στην έφεση και στην ποινή", αντί να κάνει τον σταυρό του που είναι ελεύθερος και δεν είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή, όπως κινδυνεύει ο συγκατηγορούμενός του, βγαίνει και επιτίθεται στο θύμα του».

Συνεχίζοντας, ο δικηγόρος εξήγησε το υπόβαθρο της έντασης που δημιουργήθηκε στο κέντρο διασκέδασης:

«Ο κύριος αυτός πιθανολογώ ότι εθίγη επειδή έκανε ανάρτηση η κυρία Τούνη.

Ο μηνυτής διέπραξε ένα αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος και η εικόνα του θύματος προβάλλεται συνεχώς, το έχουν διαπομπεύσει, για μία δεκαετία δέχεται επιθέσεις προσωπικές και επειδή η κυρία Τούνη μέσα στην αναστάτωσή της, με το που τον είδε και γέλαγε ειρωνικά, ανέβασε μία ανάρτηση τα ξημερώματα, αισθάνθηκε ότι παραβιάστηκαν τα προσωπικά του δεδομένα επειδή είδαμε το πρόσωπό του και το όνομα του και έκανε μήνυση. Είχε το δικαίωμα.

Εγώ όμως αν ήμουν στη θέση του, δεν θα το αποτολμούσα, γιατί έχει κάνει τεράστια ζημιά σε αυτή τη γυναίκα. Η μήνυση που έκανε προβλέπεται από τον νόμο, αλλά δείχνει για εμένα ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τη ζημιά που έχει κάνει σε αυτή τη γυναίκα.

Και ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει περάσει το δεκαήμερο που μπορεί ο εισαγγελέας εφετών να κάνει έφεση στην ποινή των τριών ετών που του επέβαλε.

Για εμένα η συμπεριφορά του είναι λάθος».