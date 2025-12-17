Στάση εργασία στα λεωφορεία σήμερα στην Αθήνα: Τα δρομολόγια που θα λειτουργήσουν

Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΑ «λόγω ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, εν όψει των Αρχαιρεσιών του Συνδικάτου μας» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωσή τους.
Η στάση εργασίας αρχίζει στις 11 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 17:00, με τον ΟΑΣΑ να έχει προχωρήσει σε αναλυτική λίστα των δρομολογίων που θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
Αρ. Γραμμής Ονομασία Γραμμής
- 115 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΚΙΤΣΙ
- 115 ΚΙΤΣΙ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ
- 116 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ - ΚΙΤΣΙ
- 117 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΒΑΡΗ
- 120 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ - ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΤ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
- 122 ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΑΡΩΝΙΔΑ
- 123 ΣΑΡΩΝΙΔΑ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 171 ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΒΑΡΚΙΖΑ
- 301 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 302 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 304 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΒΡΑΥΡΩΝΑ)
- 305 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
- 306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 307 ΣΤ. Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΓΛ. ΝΕΡΑ - ΣΤ.ΠΡΟΑΣΤ. ΚΟΡΩΠΙ
- 308 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΟΡΩΠΙ
- 309 ΚΟΡΩΠΙ - ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ - ΚΟΡΩΠΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 309Β ΣΤ. ΚΟΡΩΠΙ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 310 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ- ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
- 310Β B. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
- 310Γ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΣ)
- (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 314 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ
- 314 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ (ΜΕΣΩ ΝΤΡΑΦΙΟΥ)
- 314Β ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΒΟΥΤΖΑΣ (314Β)
- 314Γ ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ - Ν.ΜΑΚΡΗ (314Γ)
- 316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
- 319 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΕΚΠΤ. ΧΩΡΙΟ ΣΠΑΤΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 324 ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 330 ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 503 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
- 504 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΣΙΔ. ΣΤ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 507 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΡΟΔΟΠΟΛΗ - ΣΤΑΜΑΤΑ
- 509 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ
- 509Β ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΑΦΙΔΝΕΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ -ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ - ΒΑΡΝΑΒΑ
- 535 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 536 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ
- 537 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
- 543 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
- 543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)
- 724 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) - Ν. ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 725 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ (ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 726 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ (BOYNO) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 712 ΑΧΑΡΝΑΙ-ΕΡΓ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-Α. ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ)
- 728 ΑΧΑΡΝΑΙ- ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ- ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΛΑΤΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 311 ΣΤ.ΚΟΡΩΠΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ
- 122Θ ΣΤ.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΒΑΡΚΙΖΑ
- 728 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ-ΑΘΗΝΑ
- 752 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 543 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
- 543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)
- 709 ΤΟΠΙΚΟ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 721 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 727 ΜΕΣΟΝΥΧΙ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 723 ΦΥΛΗ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 734 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
- 735 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΖΕΦΥΡΙ - ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 878 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
- 879 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
- 740 ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟ - ΣΚΑ - ΑΧΑΡΝΑΙ - ΑΓ. ΑΝΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 740 ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟ - ΟΑΚΑ
- 749 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ-ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 805 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ
- 855 ΨΑΡΙ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
- 817 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΝΔΡΑ
- 861 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΝΔΡΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝ)
- 861Β ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΝΔΡΑ - ΒΙΛΛΙΑ - ΕΡΥΘΡΕΣ
- 862 ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
- 863 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣ. - ΜΑΝΔΡΑ
- 864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 881 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΡΟΥΠΑΚΙ
- 866 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 866 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
- 876 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 876 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
- 876 ΜΑΝΔΡΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΑΓ. ΜΑΡ. -ΕΛΕΥΣΙΝΑ
- 890 ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
