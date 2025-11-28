Στάση εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ το Σάββατο: Ποιες ώρες σταματούν οι συρμοί

Στάση εργασίας προκήρυξε η ΣΤΑΣΥ για το Σάββατο 29/11 από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. που σημαίνει ότι οι συρμοί του Μετρό, του ΗΣΑΠ και του τραμ «τραβούν» χειρόφρενο για εκείνες τις ώρες.
Η ΣΤΑΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση για τη στάση, που γίνεται με αφορμή τον νεκρό τεχνικό του ΗΣΑΠ που σκοτώθηκε σε εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά: «Με σεβασμό και οδύνη, στεκόμαστε μπροστά στον αδικοχαμένο συνάδελφο, που έφυγε από κοντά μας εν ώρα εργασίας, στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά.
Οι συνάδελφοι του θα τον αποχαιρετήσουμε τo Σάββατο 29/11/2025, στις 12:00 το μεσημέρι στον Άνω Πλάτανο Ακράτας. Προκειμένου να μπορέσουμε να απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό, πραγματοποιούμε το Σάββατο 29/11/2025 Στάση Εργασίας, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00».
Στάση σε Μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ: Τα αιτήματα της ΣΤΑΣΥ
«Το τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε την ζωή στον Νίκο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα δυστυχημάτων που σημειώνονται σε εργασιακούς χώρους, λόγω της έλλειψης μέτρων προστασίας.
Η σημαντική αύξηση των θανάτων στη χώρα μας εν ώρα εργασίας, αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο το σημαντικό πρόβλημα της ασφάλειας στην εργασία.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
- Nα διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες, τόσο αυτού του δυστυχήματος, όσο και του προηγούμενου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Πέτρος Γιάμαλης!!
- Να παρθούν μέτρα ασφάλειας και ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου!
- Να σταματήσει η συστηματική απαξίωση της επισκευαστικής βάσης της Γραμμής 1 στον Πειραιά!
- Να προχωρήσει άμεσα η στελέχωση των τεχνικών τμημάτων με προσωπικό επαρκώς εκπαιδευμένο!
- Να εκδοθούν ή και να επικαιροποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες, με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας!
Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ, δεν θα δεχτούν άλλη θυσία στον χώρο εργασίας τους .
Η προκηρυχθείσα μεταμεσονύκτια αυριανή τετράωρη στάση εργασίας από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΝΘΟΥΣ».
