Στάση εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ σήμερα (29/11): Ποιες ώρες σταματούν οι συρμοί - Τα τελευταία δρομολόγια

Σε στάση εργασίας σήμερα Σάββατο (29/11) από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 14.00 το μεσημέρι προχωρούν οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ, προκειμένου οι εργαζόμενοι να παρευρεθούν στην κηδεία του αδικοχαμένου συναδέλφου τους, σύμφωνα με ανακοίνωση των σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.

Έτσι, αναστέλλεται λόγω πένθους η μεταμεσονύχτια στάση εργασίας στα μέσα σταθερής τροχιάς το βράδυ του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου (ξημερώματα Κυριακής) και οι συρμοί θα κυκλοφορούν κανονικά τις νυχτερινές ώρες.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα σωματεία ζητούν την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του νέου δυστυχήματος όπως και του προηγούμενου το 2021, τη λήψη μέτρων ασφαλείας και την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου, την άμεση στελέχωση των τεχνικών τμημάτων με επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό κ.ά.

Τα τελευταία δρομολόγια πριν τη στάση εργασίας θα αναχωρήσουν ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά)

από Κηφισιά και Πειραιά στις 09:15,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 09:31 και προς Πειραιά στις 09:49,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 09:34 και προς Πειραιά στις 09:47,

από Αττική προς Κηφισιά στις 09:39 και προς Πειραιά στις 09:42.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 10:05,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 09:49,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 09:49,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 09:42,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:47,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:10,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 08:30.

Οι σταθμοί του Μετρό θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό – μετά το τέλος της στάσης εργασίας – στις 2 το μεσημέρι.

ΤΡΑΜ

Γραμμή 7:

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 08:29 και ο πρώτος στις 14:29,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 08:43 και ο πρώτος στις 14:58.

Γραμμή 6:

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 08:34 και ο πρώτος στις 14:22,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 09:18 και ο πρώτος στις 15:06.

Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 08:30 και ο πρώτος στις 15:06,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 08:00 και ο πρώτος στις 14:29,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 07:58 και ο πρώτος στις 14:58,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 08:15 και ο πρώτος στις 15:06.