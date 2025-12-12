Στάση εργασίας στα λεωφορεία στις 17 Δεκεμβρίου: Ποιες ώρες δεν θα εκτελούν δρομολόγια

Σε στάση εργασίας προχωρούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία, όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, προκαλώντας αλλαγές στη λειτουργία τους.
Πιο αναλυτικά, τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή. Αντίθετα, στις υπόλοιπες γραμμές τα λεωφορεία θα σταματήσουν να κινούνται από τις 11:00 μέχρι και τις 17:00.
Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί μετά τις 18:00.
Η στάση εργασίας προκηρύχθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
