Στάση εργασίας στο Μετρό: Πότε ανοίγουν ξανά Ηλεκτρικός και Τραμ

Σε έκτακτη στάση εργασίας προχώρησαν νωρίτερα σήμερα (26/11) οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό καθώς και ο Ηλεκτρικός και το τραμ, μετά από τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά.
Κατά το περιστατικό, ένας 50χρονος εργαζόμενος του τεχνικού προσωπικού καταπλακώθηκε από μηχανήματα με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του.
Η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει πως η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ.
Από το απόγευμα στις 18.00 και μετά το επιβατικό κοινό θα μπορεί να εξυπηρετηθεί πάλι κανονικά με τα παραπάνω μέσα, πλην απροόπτου.
