ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχική διαδικασία για τον οδηγό του τραμ που κάπνιζε με τα πόδια στην κονσόλα

Απάντηση σε σχέση με το βίντεο που διακινήθηκε στα social media με οδηγό του Τραμ να έχει τα πόδια του ακουμπησμένα στην κονσόλα ελέγχου του Τραμ και να καπνίζει έδωσε η ΣΤΑΣΥ.

Σύμφωνα με αυτή εν λόγω οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και θα ακολουθηθεί πειθαρχική διαδικασία. Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμα ότι είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«Σε σχέση με δημοσιεύματα και αναφορές που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούν βίντεο στο οποίο εμφανίζεται οδηγός του Τραμ χωρίς την προβλεπόμενη οδηγική συμπεριφορά και εικόνα, ενημερώνουμε ότι το σχετικό περιστατικό έχει ήδη διερευνηθεί.

Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας.

Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για το σύνολο του προσωπικού και κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες».