Στάθα Καραϊβάζ για δολοφονία Λάλα: «Να τον συγχωρήσει ο Θεός - Ο Θάνατος δεν λύνεται με θάνατο»

Για την δολοφονία του Γιάννη Λάλα, γνωστού μέλους της Greek Mafia, έσπασε την σιωπή της η χήρα του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβαζ, για τον θάνατο του οποίου είχε κατηγορηθεί ο 42χρονος αλλά αθωώθηκε.

Ο Γιάννης Λάλας ή αλλιώς ο «Βοdy Builder» της Gkreek Mafia έπεσε νεκρός από καλάσνικοφ στον Παρνασσό, έξω από ξενοδοχείο που διέμενε με τη σύζυγό του, σε ακόμα ένα αιματηρό επεισόδιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ των ανθρώπων της νύχτας.

Ο 42χρονος και ο αδερφός του, ήταν οι βασικοί κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάζ. Ο «Body Builder» είχε κάτσει στη φυλακή έναν χρόνο, ωστόσο είχε αθωωθεί, τόσο αυτός όσο και ο αδερφός του, λόγω αμφιβολιών.

Η Στάθα Καραϊβάζ Αλεξανδροπούλου, μαθαίνοντας για το γεγονός, δημοσιοποίησε ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, αναφέροντας πως αισθάνθηκε σαν να ξαναζεί τον θάνατο του συζύγου της:

«Με έπιασε μια τρεμούλα μου κόπηκαν τα πόδια. Είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου. Όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στην απέραντη θλίψη», είπε.

Συνέχισε, μιλώντας για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα λέγοντας: «Εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου, ας τον συγχωρήσει ο Θεός. Αλοίμονο ο Γιώργος μου δεν γυρίζει πίσω τι δεν θα έδινα να ερχόταν έστω για λίγο. Ο Θάνατος δεν λύνεται με θάνατο»