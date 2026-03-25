Στη φυλακή ο 17χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Τον φυγάδευσαν από τα δικαστήρια

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 17χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του τραγουδιστή Γ.Τ. στην Καρδίτσα, καθώς μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος με την ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός κατηγορούμενος πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας γύρω στις 09:30 το πρωί της Τετάρτης.

Η διαδικασία της απολογίας του διήρκησε περίπου δύο ώρες, εν μέσω ενός ιδιαίτερα τεταμένου κλίματος, καθώς έξω από το κτίριο είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς συγγενείς και φίλοι του αδικοχαμένου θύματος, ζητώντας δικαιοσύνη.

Προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα και να αποτραπεί ενδεχόμενο λιντσάρισμα, οι αστυνομικές αρχές έστησαν επιχείρηση φυγάδευσης του 17χρονου, βγάζοντάς τον κάτω από άκρα μυστικότητα από άλλη έξοδο των δικαστηρίων.

Το δικαστικό «θρίλερ» πάντως συνεχίζεται, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί και ο 16χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία.