Στη φυλακή ο «συλλέκτης–κακοποιητής ζώων» της Δονούσας

Σε τρία χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ καταδικάστηκε ο 63χρονος άνδρας για τον βασανισμό ζώων στη Δονούσα, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου της Νάξου την Πέμπτη (13/11).

Ο κατηγορούμενος οδηγείται άμεσα στη φυλακή, κλείνοντας μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αγανάκτηση στην κοινωνία.

Η στάση του κατηγορούμενου

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο 63χρονος εμφανίστηκε μεταμελημένος, ισχυριζόμενος ότι «νοιάζεται για τα γατάκια και επιδιώκει μόνο το καλό τους». Ωστόσο, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ήταν συντριπτικά και οδήγησαν στην καταδίκη του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες φιλόζωων στη Δονούσα. Με εντολή του εισαγγελέα Αιγαίου, κ. Τσορμπατζόγλου, οργανώθηκε επιχείρηση για τη σύλληψή του, καθώς ο άνδρας ήταν ήδη γνωστός στις αρχές με το προσωνύμιο «συλλέκτης–κακοποιητής ζώων του Μοσχάτου».

Το όνομά του είχε απασχολήσει πρώτη φορά το 2019, όταν γείτονες κατήγγειλαν έντονη δυσοσμία από το σπίτι του. Σε έρευνα της αστυνομίας βρέθηκαν 11 νεκρά σκυλιά και 20 γάτες σε άθλιες συνθήκες μέσα σε σκοτεινό υπόγειο, καθώς και θηλιές και αντικείμενα που μαρτυρούσαν πράξεις κακοποίησης.

Στη Δονούσα, οι αρχές αντίκρισαν περίπου 58 γάτες στριμωγμένες σε έναν βρώμικο, ανθυγιεινό και σκοτεινό χώρο, χωρίς καμία φροντίδα ή στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης.