Ο Άρειος Πάγος αποφάσισε οριστικά ότι η δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη θα διεξαχθεί στην Λάρισα, καθώς το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα οκτώ συγγενών θυμάτων για αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της δίκης.

Συγκεκριμένα, οκτώ συγγενείς θυμάτων των Τεμπών ζητούσαν να επιλεγεί η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα για την διεξαγωγή της δίκης που ξεκινάει στις 23 Μαρτίου 2026, με επιχείρημα, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη αεροδρομίου και την διευκόλυνση των παραγόντων της δίκης (δικηγόροι, μάρτυρες, συγγενείς θυμάτων, κ.λπ.), αλλά το Ζ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με προέδρευσα την αρχαιότερη αντιπρόεδρο Αγάπη Τζουλιαδάκη, απέρριψε το αίτημα, ενώ προηγούμενα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είχε προτείνει την απόρριψη του αιτήματος.

Ανάμεσα στους αιτούντες την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της δίκης δεν ήταν η Μαρία Καρυστιανού, η οποία δεν είχε θέσει θέμα αλλαγής του τόπου διεξαγωγής της δίκης.

Αναλυτικότερα, στις 23 Μαρτίου στο εδώλιο θα βρεθούν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο σταθμάρχης που έβαλε τα τρένα στην ίδια κατεύθυνση, συνάδελφοί του που δεν ήταν στο πόστο τους, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Αρχής που ελέγχει το σιδηροδρομικό δίκτυο (ΡΑΣ) και της εταιρείας Hellenic Train που διαχειρίζεται τα τρένα. Επίσης, υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και γενικοί διευθυντές του υπουργείου. Οι κατηγορίες για τους περισσότερους είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, αλλά και πλημμεληματικού χαρακτήρα.