Στη μπουτίκ του ΠΑΟΚ φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων φιλάθλων – Βαρύ πένθος και φόρος τιμής

Βαθιά θλίψη επικρατεί στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς φίλαθλοι, παίκτες και διοίκηση αποτίουν φόρο τιμής στους νέους που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων οπαδών
Φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων οπαδών | INTIME SPORTS / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Θλίψη και οδύνη κυριαρχούν στο γήπεδο της Τούμπας, όπου από το πρωί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων νέων που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στη Ρουμανία. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά, με δεκάδες άνθρωποι να αφήνουν λουλούδια, κασκόλ και μηνύματα συμπαράστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μετά από συντονισμένες ενέργειες του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οι τραυματίες αναμένεται να επιστρέψουν αύριο το πρωί στην Ελλάδα με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος που διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό.

Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες ώστε οι σοροί των επτά θυμάτων να φτάσουν στη χώρα μέχρι το βράδυ, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Φιλόθεο, ενώ στα κάγκελα του γηπέδου έχει αναρτηθεί πανό που γράφει «Αθάνατοι. Καλό παράδεισο», συγκλονίζοντας όσους βρέθηκαν στο σημείο.

Στη μπουτίκ του ΠΑΟΚ, όπου έχουν τοποθετηθεί φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων φιλάθλων. Μια συμβολική κίνηση που αποτυπώνει το βαθύ πένθος και την ενότητα της «ασπρόμαυρης» οικογένειας αυτές τις δύσκολες ώρες.

