Απογειώθηκε πριν από λίγο από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας αεροσκάφος C‑130 της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό τη Ρουμανία, προκειμένου να μεταφέρει στην Ελλάδα τις σορούς των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε άμεσα, με στόχο η επιστροφή των θυμάτων να γίνει με τον μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό και ταχύτητα.

Στο Παπαγεωργίου οι δύο τραυματίες

Νωρίτερα, οι δύο πιο ελαφρά τραυματίες του δυστυχήματος είχαν ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα. Το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ που τους μετέφερε προσγειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1) στη Θεσσαλονίκη, προερχόμενο από το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η στιγμή που ο 20χρονος Κωνσταντίνος και ο 28χρονος Μάριος, οπαδοί του ΠΑΟΚ, τραυματίες και επιζώντες του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία, φτάνουν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» σε βίντεο του Orange Press Agency:

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ένας εκ των δύο τραυματιών είναι πολυτραυματίας και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και ενδέχεται να μη χρειαστεί νοσηλεία.

Ο υποδιοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Μιχάλης Κούπκας, ανέφερε:

«Η διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου εκφράζουμε, καταρχάς, τη βαθιά θλίψη και οδύνη μας στις οικογένειες των παιδιών, που χάθηκαν τόσο πρόωρα και άδικα. Το νοσοκομείο βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, με όλες τις απαραίτητες ιατρικές ειδικότητες, ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα και στήριξη στους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε καλή και ταχεία ανάρρωση».

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο ψυχολογικής υποστήριξης, ο κ. Κούπκας απάντησε ότι το ζήτημα θα αξιολογηθεί από τους θεράποντες ιατρούς.

Σημειώνεται ότι στις 08:40 π.μ., αεροσκάφος Beechcraft King Air των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό την Τιμισοάρα, με συνοδεία ιπτάμενου ιατρού και διασωστών προκειμένου να παραλάβει τους τραυματίες. Μετά την άφιξή του, και σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκε η παραλαβή των δύο τραυματιών. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 13:10 μ.μ. στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», όπου ανέμεναν δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΕΚΑΒ, για τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Για τον τρίτο τραυματία, οι θεράποντες ιατροί στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα έκριναν, κατόπιν νεότερης εκτίμησης, ότι απαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση και, για λόγους ασφαλείας, δεν κατέστη δυνατή σήμερα η αεροδιακομιδή του. Το ΕΚΑΒ παραμένει σε ετοιμότητα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή του, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.