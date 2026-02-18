Στην Ευελπίδων ο Χρήστος Μάστορας: Αρχίζει η δίκη για την επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο Χρήστος Μάστορας, έφτασε σήμερα (18/2) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, για τη δίκη του για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο τραγουδιστής, αρχές Φεβρουαρίου, συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα να ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Χρήστος Μάστορας, τη συγκεκριμένη νύχτα, απέφυγε το αλκοτέστ και διέφυγε λίγο πριν έρθει η σειρά του. Ωστόσο, λίγο μετά, αφού ειδοποιήθηκαν οι αρχές στην Ομόνοια, εντόπισαν και ακινητοποίησαν το όχημά του, στο οποίο επέβενε η σύντροφός του και μια φίλη της.

Η υπόθεση αρχικά είχε πάρει προθεσμία προκειμένου ο καλλιτέχνης να ετοιμάσει την απολογία του, ωστόσο τότε η δίκη έχει αναβληθεί τρεις φορές. Μια λόγω τραυματισμού του αστυνομικού σε άλλο τροχαίο, τη δεύτερη λόγω κολλήματος του δικηγόρου του τραγουδιστή και την τρίτη λόγω ασθένειας του Χρήστου Μάστορα.

Δικηγόρος του για την υπόθεση είναι ο Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό» του ANT1, βρισκόταν ήδη εντός της δικαστικής αίθουσας πριν φτάσει ο τραγουδιστής.