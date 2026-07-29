Στην Ευελπίδων ο συλληφθείς για τη χειροβομβίδα - Η έρευνα επικεντρώνεται στον ηθικό αυτουργό

Στην Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο μετά τις 11:00 ο συλληφθείς για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα σε υψηλόβαθμους στόχους.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στην Άνω Γλυφάδα, έχοντας μόλις παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα με σκοπό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, να πλήξει έναν από πέντε υποψήφιους στόχους: έναν υψηλόβαθμο δικαστικό στο Παγκράτι, έναν αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., δύο δημοσιογράφους ή έναν σωφρονιστικό υπάλληλο.

​Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 30χρονος φέρεται ως ο φυσικός αυτουργός, ο οποίος έλαβε 2.500 ευρώ για το χτύπημα από έναν ισοβίτη των φυλακών Διαβατών.

​Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι εικόνες από το Orange Press Agency από τη μεταγωγή του συλληφθέντα στην Ευελπίδων

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πλέον αναζητά τον ηθικό αυτουργό που έδωσε την αρχική εντολή στον ισοβίτη για την οργάνωση του χτυπήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μπορεί να είναι πρόκειται επίσης για έγκλειστο σε φυλακές ο οποίος είχε στόχο την εκδίκηση, για προσωπικούς λόγους.