Σύλληψη για χειροβομβίδα: 2.000 ευρώ είχαν υποσχεθεί οι «εγκέφαλοι» στον δράστη - Ο ρόλος του «Dragon»

Έναν Έλληνα κρατούμενο, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πίσω από τον σχεδιασμό επίθεσης με χειροβομβίδα κατά βολιδοσκοπημένων στόχων στην Αθήνα, βάζουν στο «μικροσκόπιο» οι Αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κρατούμενος θεωρείται ύποπτος ως ηθικός αυτουργός της υπόθεσης και φέρεται να έδωσε εντολή σε 31χρονο Αιγύπτιο, έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, να την οργανώσει.

Ο 31χρονος φέρεται στη συνέχεια να χρησιμοποίησε ως όργανό του τον 30χρονο συλληφθέντα που εντοπίστηκε από την αστυνομία στη Γλυφάδα, λίγα λεπτά αφότου παρέλαβε τη χειροβομβίδα και το ποσό των 500 ευρώ.

Χειροβομβίδα με το «αζημίωτο»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, αυτά δεν ήταν παρά η προκαταβολής, αφού ο δράστης φερόμενα θα λάμβανε ακόμη 2.000 ευρώ μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του. Η σύλληψή του έγινε πριν προλάβει να εισέλθει στον σταθμό του Μετρό στο Ελληνικό.

Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα των δύο Αιγυπτίων, μέσω των οποίων φέρεται να γίνονταν οι μεταξύ τους συνεννοήσεις, καθώς και αποθηκευμένα αρχεία με φωτογραφίες, βίντεο και στίγματα σε χάρτες που εξετάζονται ως υλικό παρακολούθησης πιθανών στόχων.

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Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Έλληνας κρατούμενος φέρεται να είχε εμμονές με συγκεκριμένα πρόσωπα και να ήθελε να τα εκδικηθεί για διαφορετικούς προσωπικούς λόγους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στους πιθανούς στόχους της επίθεσης περιλαμβάνονταν ένας δικαστικός λειτουργός, ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., δύο δημοσιογράφοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Η χειροβομβίδα που κατέσχεσαν οι αρχές | Eurokinissi

Παράλληλα, στη δικογραφία γίνεται αναφορά και σε τρίτο μη ταυτοποιημένο αλλοδαπό, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Dragon» σε κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε αποστείλει στον 30χρονο συλληφθέντα αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης, με τις Αρχές να εξετάζουν τον ακριβή ρόλο του στην υπόθεση.